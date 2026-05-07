O femeie din Botoşani şi-a îngropat nou-născutul în grădină, după ce a născut acasă

O femeie din Botoşani, care a născut acasă, şi-a îngropat copilul în grădină. Fătul se născuse mort, iar moldoveanca nu a mai anunţat autorităţile.

Trupul copilului a fost preluat de specialiştii de la medicina legală pentru necropsie.

Ce spun poliţiştii

La data de 5 mai 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani au fost sesizați cu privre la faptul că, în urmă cu câteva săptămâni, o femeie din Corni, ar fi născut la dimiciliu, un făt decedat, pe care, ulterior, l-ar fi îngropat.

Articolul continuă după reclamă

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că aspectele relatate se confirmă, fiind dentificat fătul respectiv și preluat de către medicina legală, în vederea efectuării autopsiei.

Sunt continuate cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de întreruperea cursului sarcinii, cauza fiind declinată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰