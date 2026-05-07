O femeie din Botoşani şi-a îngropat nou-născutul în grădină, după ce a născut acasă

O femeie din Botoşani, care a născut acasă, şi-a îngropat copilul în grădină. Fătul se născuse mort, iar moldoveanca nu a mai anunţat autorităţile.

de Angela Bertea

la 07.05.2026 , 14:44
O femeie din Botoşani şi-a îngropat nou-născutul în grădină, după ce a născut acasă Poliţia nu treceţi - arhiva
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Trupul copilului a fost preluat de specialiştii de la medicina legală pentru necropsie.

Ce spun poliţiştii

La data de 5 mai 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani au fost sesizați cu privre la faptul că, în urmă cu câteva săptămâni, o femeie din Corni, ar fi născut la dimiciliu, un făt decedat, pe care, ulterior, l-ar fi îngropat.

Articolul continuă după reclamă

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că aspectele relatate se confirmă, fiind dentificat fătul respectiv și preluat de către medicina legală, în vederea efectuării autopsiei.

Sunt continuate cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de întreruperea cursului sarcinii, cauza fiind declinată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

mama criminala nou-născut botosani
Înapoi la Homepage
Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”
Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: &#8220;Realitatea e asta&#8221;
Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la raft
Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la raft
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O femeie din SUA s-a vindecat de cancer în urma unei biopsii, fără niciun tratament. Explicaţia medicilor
O femeie din SUA s-a vindecat de cancer în urma unei biopsii, fără niciun tratament. Explicaţia medicilor
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Lucraţi şi în weekenduri?
Observator » Evenimente » O femeie din Botoşani şi-a îngropat nou-născutul în grădină, după ce a născut acasă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.