Facturile la energie ar putea fi reduse peste noapte cu o simplă schimbare rapidă

Cum să reducem costurile facturilor este întrebarea care îi stresează acum pe tot mai mulți europeni, mai ales în contextul în care scumpirile prind din nou viteză pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al efectelor asupra pieței de energie.

Pe fondul unei noi crize energetice în Europa, tot mai mulți se întreabă cum pot fi evitate facturi și mai mari pentru populație. Potrivit Euronews.com, soluția pe termen lung, deja pusă în practică în Spania, este investiția în surse regenerabile produse local. Asta reduce dependența de combustibilii fosili importați, ale căror prețuri tot mai mari au costat Uniunea Europeană încă 2,5 miliarde de euro doar în primele 10 zile ale războiului cu Iranul.

Pe termen scurt, guvernele ar putea interveni rapid prin reducerea taxelor. Anul trecut, 28% din factura medie de electricitate plătită de un consumator european a reprezentat taxe și contribuții, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Mulți consideră situația nedreaptă, pentru că electricitatea este taxată mult mai mult decât combustibilii fosili, deși tocmai aceștia stau la baza crizei climatice și a pierderii biodiversității. În 2025, taxele pe electricitate au fost de 4,2 ori mai mari decât cele pe gaz în Spania și de 3,2 ori mai mari în Germania.

În același timp, cele mai mari cinci companii petroliere au obținut împreună profituri de peste 88 de miliarde de euro în 2024. Asta înseamnă că o taxare mai ridicată le-ar lăsa în continuare pe profit. Între timp, costul producerii energiei electrice în centralele pe gaz a crescut cu 55% de la izbucnirea războiului cu Iranul. Unele guverne europene au început deja să caute soluții pentru a reduce taxele din facturile la curent.

Din ce este formată factura la curent

Factura de electricitate are trei componente: costul energiei consumate, tarifele de rețea și taxele.

Costul energiei este suma plătită pentru electricitatea folosită efectiv și poate varia în funcție de prețurile de pe piață, de momentul zilei sau de condițiile meteo. Tarifele de rețea acoperă întreținerea infrastructurii, adică stâlpi, cabluri și alte echipamente, care transportă electricitatea până la consumatori. Taxele sunt stabilite de guverne.

Așa cum arată Climate Action Network Europe, toate aceste componente depind, într-o măsură mai mare sau mai mică, de deciziile politice.

Dacă gospodăriile și firmele ar plăti taxe mai mici, guvernele ar trebui să compenseze acea diferență din alte surse. De aceea, CAN Europe propune o soluție simplă: taxe mai mici pe electricitate și taxe mai mari pe combustibilii fosili.

Cum au reușit unele state să scadă facturile

Unele țări au aplicat deja măsuri care au redus costul electricității. Germania, care are unele dintre cele mai mari facturi la curent din Europa, a redus costurile anuale cu 16% după ce a eliminat din factură o contribuție pentru energia regenerabilă și a mutat-o în bugetul general.

Danemarca a ales o altă variantă: a redus taxele pentru electricitatea folosită la încălzire, încurajând astfel gospodăriile și firmele să instaleze pompe de căldură.

Potrivit unui raport al Regulatory Assistance Project, guvernul danez consideră că această scutire de taxe a contribuit la creșterea puternică a numărului de pompe de căldură instalate în perioada 2019 - 2021 și apoi în 2023.

"Taxați companiile care alimentează criza climatică"

În actuala criză energetică, provocată de închiderea Strâmtorii Ormuz și reducerea exporturilor de energie din Orientul Mijlociu, zeci de țări au decis să elibereze o cantitate record de petrol din rezervele de urgență.

Un expert compară măsura cu "un plasture pus pe o rană adâncă". El spune că, dacă țările din G7 vor cu adevărat să stabilizeze piața, trebuie să nu mai protejeze profiturile uriașe ale companiilor petroliere și să înceapă să le taxeze mai serios. În opinia sa, oamenii care muncesc nu ar trebui să suporte costurile, în timp ce marile companii transformă războiul din Orientul Mijlociu într-o oportunitate de câștig.

Există și temerea că, dacă giganți precum Aramco sau Gazprom ar fi taxați mai mult, aceștia ar putea transfera costurile către clienți, ceea ce ar duce la facturi și mai mari.

Totuși, o analiză CAN Europe arată că acest scenariu este puțin probabil. Potrivit organizației, taxele pe profit, spre deosebire de taxele pe consum, nu sunt de obicei transferate direct către consumatori. Prețurile sunt influențate mai ales de costul combustibilului, de modul în care funcționează piața și de limitele infrastructurii, nu de nivelul taxării companiilor. În plus, analiza arată că nu există o legătură clară între taxe mai mari pentru companii și facturi mai mari la electricitate în țările UE.

Ce duce, de fapt, la scumpirea energiei

După izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, Uniunea Europeană a introdus o taxă temporară pe profiturile excepționale ale companiilor din sectorul combustibililor fosili. Scopul a fost sprijinirea gospodăriilor și firmelor afectate de scumpirea energiei și de inflație.

Măsura a adus 28 de miliarde de euro, bani folosiți în principal de statele membre pentru a sprijini consumatorii, mai ales gospodăriile vulnerabile. Multe organizații care susțin politici climatice mai ambițioase cer acum ca această taxă să fie reintrodusă și transformată într-o măsură permanentă, astfel încât să finanțeze tranziția către energie curată.

