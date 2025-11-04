Suta de lei de acum câţiva ani mai valorează doar 60 de lei acum. Un experiment Observator arată că această sumă ajunge în zilele noastre pentru mai puţine alimente de bază şi carburanţi decât în 2022. Iar o carte bună sau un spectacol în vogă nu prea mai încap în suta noastră. Urmează, însă, vremuri şi mai complicate. Economiştii se aşteaptă la preţuri şi mai mari chiar din ianuarie.

La începutul anului 2022 inflaţia era 8,53%. În decembrie, avea să depăşească 16%. Oamenii erau copleşiţi de scumpiri. Atunci am făcut experimentul Observator: cât mai valorează suta de lei.

Să vedem ce am reuşit să cumpărăm de 100 de lei. În primul rând verdeţuri. Un kilogram de ulei, mălai, carne, brânză, un kilogram de zahăr şi o franzelă. Astăzi am tăiat de pe listă uleiul şi zahărul şi am înlocuit cotletul de porc cu pieptul de pui ca să ne încadrăm în acelaşi buget.

Ce puteai cumpăra cu 100 de lei în 2022 şi câte mai poţi cumpăra acum

Ne-am întrebat în 2022, ne întrebăm şi acum, la trei ani distanţă, ce mai poţi cumpăra cu 100 de lei având în vedere evoluţia fulminantă a preţurilor. Poţi cumpăra, de pildă, şase alimente de bază sau o carte bună. Înainte de cumpărături, ne-am oprit într-o benzinărie. De 100 de lei pot să alimentez cu 13 litri de benzină.

Carburanţii au rămas scumpi. În 2022 am alimentat cu un litru mai mult. Şi de la piaţă am plecat cu sacoşele mai goale decât acum trei ani. Vreau şi eu un kilogram de piept de pui şi un cofraj de ouă. 38 de lei şi cu 16 lei. Şi o punguţă. 55.

Am cumpărat şi un kilogram de mălai. 5 lei. Am rămas cu 40 de lei. Cântărim cu atenţie lista de produse. Jumătate de kilogram de telemea de vacă, vă rog! 20 de lei şi 50 de bănuţi. O pâine feliată, vă rog! 6 lei 50. Am mai rămas cu 13 lei din care mi-am propus să mai cumpăr nişte verdeţuri.

Şi ne-am propus să aflăm dacă şi alţi români îşi socotesc de două ori banii în faţa tarabei.

"Ei se uită şi la cinci bani. Ce să mai cheltuie, ia o legătură de ceapă, o salată. Adică sunt foarte chibzuiţi. Ia câte un morcov", spune o comerciantă. "Cu 100 de lei iei o jumătate de kilogram de şunculiţă din asta aşa, mai împănată şi cu o pâine", spune un client.

În viaţa de zi cu zi, 100 de lei costă un abonament lunar la metrou sau un bilet la teatru, în unele cazuri. Banii ajung la limită pentru unele cărţi.

90 de lei. Bugetul nostru ne ajunge să cumpărăm primul volum din opera lui Platon. Pentru al doilea volum nu ne mai încadrăm în buget. Costă 101 lei.

Concluzia este clară.

"Şi acum suta asta de lei cumpără mult mai puţin faţă de cât cumpăra acum un an de zile. cu 10%.

Coşul pe care îl umpli cu 100 de lei ajungea 60 de lei acum 4 ani", a declarat Adrian Mitroi, analist economic.

Față de anul trecut, cheltuielile lunare pentru doi adulţi şi doi copii au crescut cu 920 de lei. Un nou val de scumpiri ne aşteaptă la începutul anului viitor, când se vor mări, din nou, accizele pentru carburanţi. Gazul s-ar putea scumpi şi el - tariful este plafonat doar până la sfârşitul lui martie.

