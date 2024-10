Are grăsimi, carbohidraţi dar ne alină sufletul. Conceptul de comfort food, pe româneşte - mâncare ca la mama acasă - este unul care îşi găseşte tot mai mulţi adepţi şi în industria gastronomică din România. Clienţii plătesc bani frumoşi pentru gustul copilăriei, fie că vorbim de o ciorbă, macaroane cu brânză, plăcinte sau griş cu lapte.

Nostalgie şi gust într-o singură farfurie: comfort food s-a născut din dorinţa de a le oferi oamenilor sentimentul că sunt acasă la mama sau la bunici. Deşi meniul poate fi uşor confundat cu cel al unui restaurant tradiţional, mâncarea pentru suflet este mult mai mult de atât.

"Comfort food", mâncarea la modă

"Misiunea noastră principală este să o aducem în actualitate şi să o punem în acord cu lucrurile pe care le trăim noi acum. Noi avem aceleaşi mâncăruri pe care le găsim în restaurantele tradiţionale româneşti, putem să avem o mămăligă cu ciuperci, am mai adăugat nişte brânzeturi foarte delicate în mămăligă, am făcut-o foarte cemoasă, am amestecat vreo 5-6 tipuri de ciuperci, cu texturi diferite. Gătirea este extrem de scurtă, aromele sunt foarte simple", spune Marius Tudosiei, proprietar restaurant.

Vezi și

"O mâncare neprocesată, gătită, care îmi aduce aminte şi de copilărie şi îmi inspiră încredere în ceea ce priveşte efectul asupra sănătăţii", spune un client. "Locuiesc mai departe de casă, îmi oferă o doză de linişte şi cred că e ce am nevoie, îmi dă o armonie interioară!", zice altcineva.

Şi juratul Chefi la Cuţite, chef Orlando Zaharia iubeşte atât de mult conceptul încât şi-a deschis de curând un restaurant unde le serveşte oaspeţilor săi preparate şi deserturi din copilărie. "Este o mâncare care îţi dă o stare de bine şi comfort food este o mâncare pe care o ştii. Mâncarea care este sinceră şi gustoasă este singura mâncare pe care o iubim cu toţii. De pe 17 noiembrie începe Chefi la Cuţite. Sunt foarte mulţi care vin cu ceva gătit de bunica, uite asta-mi gătea mie mama!, pentru că are o poveste în spate", povesteşte chef Orlando Zaharia.

Astfel de preparate trebuie servite în restaurante amenajate ca o mică locuinţă, unde de când ai intrat pe uşă ai senzaţia de bine. Mesele şi vesela sunt la fel de importante şi trebuie să spună o poveste desprinsă dintr-o amintire veche, dar cu aromă urbană.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să păstraţi bancnote vechi în speranţa că vă veţi îmbogăţi în viitor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰