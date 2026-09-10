În vremurile în care angajaţii cu experienţă, care aduc profit, sunt greu de găsit şi de ţinut, biroul clasic, cu scaun, laptop și cafeau de la automat, nu mai este suficient. Companiile investesc în restaurante, zone de relaxare şi săli de jocuri ca să îi facă pe salariaţi să se simtă bine la serviciu şi să accepte orele suplimentare.

Fiecare angajat visează la biroul lui perfect. Pentru unii contează cafeaua, pentru alții, liniștea sau un loc unde să poată lua o pauză.

"O sală de relaxare. Cred că ai nevoie şi de câteva minute să te relaxezi", a spus o femeie.

"Masaj chiar ar fi ok. Stau foarte mult la birou şi te dor toate, te doare spatele", a declarat o altă femeie.

Articolul continuă după reclamă

"O sală de gaming, dar cumva limitată", a fost de părere un bărbat.

Unele companii au transformat aceste dorințe în metri pătrați.

Restaurant, cafenea, zonă de relaxare. Toate sunt, de fapt, parte din același loc de muncă. Și contează. Peste două treimi angajații români spun că design-ul și facilitățile de la serviciu le influențează productivitatea.

"Spaţiile noastre sunt concepute special ca să încurajeze ideea de a colabora cât mai mult, de a crea relaţii. Noi oferim micul dejun şi prânzul, suntem într-o continuă modernizare în ceea ce priveşte meniurile pe care le oferim. Avem şi masă de tenis, unde angajaţii se pot juca", a declarat Alexandra Dumitrache, HR la Google.

Cererea a schimbat și piața clădirilor de birouri. Pe lângă poziție și suprafață, în ecuație intră tot mai mult spațiile comune, locurile de socializare și cele dedicate stării de bine.

"Vedem un accent foarte pronunţat pentru funcţiile de wellness. Am observat câteva trenduri care predomină. E vorba despre zonele colaborative şi zonele de relaxare. Aceste medii permit companiilor, şi mai ales oamenilor, să performeze", a explicat Mihai Păduroiu, CEO divizie de birouri.

"Îl face pe angajat să îi placă să stea la birou, să îşi dorească să stea la birou, nu neapărat să aştepte ora de plecare. Faptul că are unde să bea o cafea bună, faptul că are un spaţiu de relaxare unde să poarte o discuţie cu colegii lui", a declarat Aida Chivu, expert HR.

Fotoliile confortabile, cafeaua bună și spațiile de relaxare nu câștigă singure, însă, lupta pentru angajați capabili. Anii de muncă hibridă i-au făcut să pună preţ pe timpul lor liber.

"Pentru angajat contează mult mai mult timpul liber, versus spaţiul pe care l-a amenajat angajatorul pentru el. Contează mult mai multe lucruri, poate să lucreze mai multe zile de acasă", a mai spus Aida Chivu.

Peste jumătate dintre angajati vor zile libere suplimentare. Consideră că au nevoie de 31 de zile de concediu pentru a se reface.