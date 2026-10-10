Cremele, produsele de make-up, ba chiar și parfumurile scumpe, de marcă, au și sosii mai ieftine. Li se spune "dupes", de la duplicate, și sunt produse care seamănă cu cele de lux, au aproape aceleași ingrediente și promit aceleași efecte, dar costă de câteva ori mai puțin.

"Cele mai vândute produse ale noastre sunt cele de tip ser și cremă care iluminează tenul și aduc un mic glow."

Aceste cosmetice sunt fabricate în România. Au ajuns pe piață acum trei ani și sunt tot mai căutate.

"Ne-am dorit produse multifuncționale. Care să acopere mai multe nevoi. Sunt produse mult mai accesibile prin prisma a două lucruri, prețul de la raft și prin ideea din spate a brandului. Nu ne-am dorit o rutină care să cuprindă 10 pași. Ci ceva foarte simplu, 3-4 produse pe care le folosești și îți îndeplinesc nevoile", spune CEO-ul unei companii de produse de îngrijire, Alexandra Pasitoniu.

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Costă între 50 și 120 de lei și ar putea concura, la calitate, cu branduri cu vechime. Dacă ar fi să comparăm prețurile, însă...

"Ar putea costa și dublu un alt produs, de la alt brand. Și nu înseamnă că va fi același beneficiu", mai spune Alexandra Pasitoniu.

Fix asta au înțeles și clienții.

Ce reprezintă fenomenul "dupe"

Așa a luat naștere fenomenul "dupe". Produse care seamănă cu cele scumpe ca efect, textură, culoare sau miros, dar care costă mai puțin.

"Diferențele de preț pot fi enorme, poate și de 5, poate și de 10 ori, depinde și de produs, și de formulă. Am integrat și noi acest trend al produselor dupe în magazinele noastre", spune managerul de PR al unui retailer, Loredana Samoilă.

"Observăm această tendință în machiaj și skincare, unde clienții caută formule performante, dar la prețuri mai competitive. Raportul calitate-preț e un criteriu esențial. Rețelele sociale au schimbat complet modul în care oamenii descoperă produsele de beauty, consumatorii urmăresc tendințe, compară produse", spune Alexandru Lupu - director de marketing magazin cosmetice.

47% dintre românce au auzit de "dupes". Printre tinere, procentul ajunge la 73%. Aproape jumătate spun că aceste produse li se potrivesc.

"Tinerele au o preferință pentru produsele alternative la produsele de lux. Nu mai contează să îmi pun o etichetă de mare brand, ci să-mi facă bine, să văd rezultate", spune sociologul Silvia Luican.

Ce riscuri prezintă variantele mai ieftine

La ce ar trebui să fim totuși atenți când alegem variantele mai ieftine?

"Să vedem că ingredientele sunt safe, să ne uităm că le procurăm dintr-un site de încredere sau din farmacie. Și să vedem ce brand e acela pe care îl alegem. Nu e neapărat nevoie de un produs scump, ca să obținem același rezultat", spune dermatologul Cristina Soare.

"Am încercat foarte multe dupe-uri. Și unele chiar își fac efectul."

"Contează în proporție de 60% prețul", spun oamenii.

Potrivit Eurostat, produsele de îngrijire personală s-au scumpit cu peste 5% în ultimul an.