România încerarcă să evite recesiunea, avertizează guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Liberalizarea energiei, noile taxe și tensiunile politice au împins inflația în sus. Între timp, românii se adaptează. Bugetele pentru masa de sărbători scad, în timp ce BNR estimează o inflație de aproape 10% la final de an.

"Să evităm recesiunea. Nu este uşor", a afirmat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Este avertismentul guvernatorului Băncii Naţionale., Mugur Isărescu, după câteva luni de austeritate.

"Ce s-a subestimat, impactul măsurilor administrative, liberalizarea pieţei de energie şi majorarea impozitelor din trimestrul 3. Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate a avut un efect direct, de 2,3 puncte asupra ratei inflaţiei. Este un mediu politic destul de tensionat în ţară. Şi bineînţeles că toate aceste discuţii împing creşterile de preţuri", a mai spus guvernatorul BNR.

Articolul continuă după reclamă

"Riscul de recesiune există. Este destul de ridicat. Economia era slăbită de anul trecut. În plus, au venit taxele. Jucăm la zero. O să fie puţin peste 0 creşterea economică", a spus Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Sărbătorile de iarnă aduc scumpiri pe toate planurile. Banca Naţională a României deja a revizuit în sus inflaţia pe final de an, la 9,6%, cu aproape un punct procentual mai mult decât estimarea iniţială.

"Am înregistrat o creştere la mezeluri în jur de 4-5%. E coraborată şi cu mărirea cotei de tva din august. Produsele dulci au înregistrat o creştere foarte mare. Pentru perioada sărbătorilor, ne aşteptăm să avem o stagnare în vânzări, comparativ cu 2024. Este datorată situaţiei incerte. Lumea este mai prudentă cu achziţiile", a spus Crina, proprietar magazin.

"În băcănii, cozonacul se vinde la felie. Şi cu siguranţă aşa îl vor cumpăra mulţi români, pentru a face economie. O felie de 200 de grame costă 18 lei, kilogramul ajunge la 90 de lei. Anul trecut, cozonacul se vindea cu 83 de lei", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Ne va costa mai mult să cumpărăm ceea ce cumpăram anul trecut cu aceeaşi bani. Aş spune prudenţă. Şi să luăm nişte bunuri care chiar ne folosesc", a mai declarat Adrian Codîrlaşu.

În plus, dobânzile nu vor scădea nici ele. Aceeaşi soartă o are şi euro.

"Să coboare spre 5? Să coboare sub 5 lei. Nu! Poate o dorinţă, dar n-are cum să mai coboare sub 5 lei", a mai afirmat Isărescu.

Abia în a doua jumătate a lui 2026 ne-am putea aştepta la o stagnare a preţurilor.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰