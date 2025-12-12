Când rămân fără bani, românii cer ajutorul rudelor și prietenilor. Datele BNR arată că aproape jumătate apelează mai întâi la familie pentru împrumuturi rapide. Sistemul bancar este evitat din cauza contractelor catalogate "complicate" şi a dobânzilor.

42% dintre români preferă să se împrumute de la rude sau prieteni, arată cifrele Băncii Naţionale.

Reporter: V-aţi împrumutat vreodată la rude? Sau rudele la dumneavoastră?

Femeie: Da! Dacă a fost nevoie.

Reporter: Cea mai bună metodă de împrumut e la bancă sau la rude?

Femeie: La rude. E fără dobândă şi ne înţelegem. Merge pe încredere.

Reporter: Aţi avut probleme după?

Femeie: Niciodată.

Reporter: Cont bancar aveţi?

Femeie: Nu, nu...

Împrumuturile din familie sunt, de obicei, pentru sume mici. Românii ajung la bănci sau IFN-uri doar în situații mai serioase.

"Pentru un împrumut mai mare, bănuiesc că banca. Dacă e ceva mai mic, familie, rude, prieteni", a spus cineva.

"Nu poţi fi o povară pentru ceilalţi. Trebuie să existe susţinere financiară din partea apropiaţilor, dar în măsura în care există nişte situaţii mai urgente", a punctat un bărbat.

"Cele mai presante probleme financiare ale românilor sunt costurile medicale, în cazul unei boli grave sau al unui accident, dificultatea de a acoperi lunar cheltuielile și facturile, pentru aproape un sfert dintre adulți, dar și teama că nu vor avea resurse suficiente la bătrânețe", a explicat reporterul Georgiana Pocol.

Un sfert dintre români primesc salariul în plic

În România, 25% din populație primește salariul în plic, de aceea și plățile sunt făcute tot cash.

"Şi plățile sunt făcute majoritatea în cash și le este mai greu să apeleze la o bancă pentru credit, pentru că trebuie să deschidă cont, au senzația că sunt poate costurile ridicate, comisioane, ce nu știe mare parte a populației e că au acces la un cont de bază cu comisioane 0, orice persoană, la orice bancă din România. În general, cei care spun că ar apela la apropiați au venituri reduse, încasează veniturile cash", a explicat trainerul financiar Irina Chiţu.

Avantajele împrumutului de la apropiaţi au şi un revers: dacă datoria nu e plătită la timp, relațiile în familie se tensionează, iar lipsa unui acord scris poate duce chiar la conflicte.

"Pot să provoace tensiuni în familie, dar e vorba de regula de împrumuturi cu valori mici între rude, spre deosebire de împrumuturile la bancă. […] Mulți nu-și permit să ia credite. Noi avem o populație cu venituri totuși reduse. […] Mai avem și aceste instituții, IFN-urile, care furnizează sume de bani mici, dar și acolo sunt foarte multe riscuri. Din studiile de calitate a vieții pe care le avem noi, costurile de zi cu zi și, în special, plata utilităților", a spus Directorul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii de la Academia Română, Sorin Cace.

Între principalele motive pentru care unii români nu deţin un cont se numără fondurile insuficiente, lipsa încrederii în bănci și serviciile financiare prea scumpe.

