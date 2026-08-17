Dublă crimă în Bacău. Un bărbat și-a omorât soția și cumnata, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din oraşul Comăneşti, este suspectat că şi-a înjunghiat mortal soţia şi cumnata, după care ar fi încercat să se sinucidă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Bărbat din Bacău, suspectat că și-a omorât soția și cumnata. Ar fi încercat apoi să-și pună capăt zilelor - arhivă

Crimele au avut loc luni dimineaţă în imobilul în care locuiau victimele, autorităţile fiind anunţate de o femeie în vârstă de 62 de ani.

"La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi criminalişti, condusă de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Din primele cercetări a reieşit faptul că bărbatul, de 66 de ani, şi-ar fi înjunghiat soţia, de 67 de ani, şi cumnata, de 63 de ani, ulterior încercând să îşi pună capăt zilelor. Cele două femei au fost găsite decedate, iar bărbatul a fost preluat de un echipaj medical, sub supravegherea poliţiştilor, şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a precizat IPJ Bacău.

Soția acestuia a fost identificată în interiorul locuinței, iar sora acesteia în grădină, ambele prezentând multiple plăgi înjunghiate.

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Soția bărbatului locuia, de aproximativ o săptămână, împreună cu sora sa, la domiciliul acesteia din urmă, ca urmare a unor neînțelegeri cu soțul, fără ca în acest context să fi fost înregistrată vreo sesizare.

Bărbatul figurează în evidențele medicale cu schizofrenie, având multiple internări la psihiatrie, fiind cunoscut consumator de băuturi alcoolice și se pare ca nu a urmat tratamentul prescris.

În urma verificărilor efectuate în evidenţele Poliţiei, persoanele implicate nu figurează cu istoric în ceea ce priveşte violenţa domestică.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru comiterea infracţiunii de omor calificat.