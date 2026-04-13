Românii care și-au rezervat deja vacanțele nu trebuie să nu se culce pe o ureche. N-au scăpat de griji. Vor plăti mai mult decât au planificat inițial. Din cauza dublării prețului kerosenului, agențiile de turism introduc taxe suplimentare: plătești aproximativ 30 de euro de persoană ca să-ți blochezi costul sejurului deja achitat. Reprezentanții industriei spun că aceste ajustări sunt legale și sunt prevăzute în contracte.

Tot mai mulți români care și-au rezervat vacanțele primesc notificări neașteptate: trebuie să scoată bani în plus din buzunar sau riscă scumpiri considerabile. Este și cazul unui turist care a fost anunțat că sejurul său din Turcia, din luna iunie, se poate scumpi cu peste 200 de euro.

"Am primit o notificare pe mail că mi s-ar scumpi sezonul meu cu familia, undeva la 263 de euro până la finalul plecării şi mi-au dat... o cale să nu plătesc aşa de mult, să platesc 30 de euro de persoană ca să mi se blocheze preţul. Am ales alternativa de a plăti acea asigurare în plus, care m-a costat 150 de euro", a mărturisit Claudiu Damian, client agenţie de turism.

Această "protecţie de preț" este un produs introdus de agențiile de turism, pe fondul dublării preţului kerosenului. Industria, dar şi ANPC spun că măsura este legală.

"În cazul în care apar scumpiri peste noapte agențiile de turism au dreptul să mărească tarifele. Turistul va beneficia garantat de același tarif pentru pachetul turistic. Doar că acea sumă nu va fi returnată în cazul în care nu vor apărea scumpirile", a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt Asociația Agențiilor de Turism.

"Nu poate să crească cu mai mult de 8% din valoarea pachetului. Şi această creştere se poate produce doar în circumstanţe extraordinare", a spus şi Cristina Pipiaș, reprezentant agenție de turism.

Prin urmare, turiștii au trei variante. Prima opţiune e să plătească aproximativ 30 de euro de persoană pentru protecția de preț. La un pachet pentru 4 persoane, înseamnă 120 de euro în plus. A doua opţiune e să refuze plata, dar în acest caz riscă scumpiri de până la 8%. La un sejur de 3.000 de euro, factura e de 240 de euro. A treia variantă: renunță la vacanță, dar pierd între 20 și 80% din bani, în funcție de momentul anulării.

"Va creşte preţul pentru vacanţele nou achiziţionate pentru acest sezon sau următorul fără dar şi poate pentru ca preţul kerosenului e mult peste ce se aştepta", a declarat Alexandra Matei, safety broker.

Și în cazul biletelor de avion cumpărate de la companiile de linie există temeri că prețurile vor crește. Doar că aici modificările nu pot fi făcute retroactiv.

"Companiile aeriene, atunci când... pasagerii rezervă o călătorie direct de pe site-ul operatorului, aceștia nu pot reveni cu... o notificare conform cărea prețul pe călătoria deja rezervată s-a modificat și în consecință pasagerul nu mai are dreptul să zboare. Deci această problemă a diferenței de combustibil apare doar la zborurile charter", a declarat Ramona Colea, companie despăgubiri zboruri.

Aeroporturile din Europa avertizează că mai sunt 3 săptamâni pâna când vor rămâne fară kerosen, daca situația din Strâmtoarea Ormuz nu se redresează. Organizația care reprezintă aeroporturile de pe continent, spune ca rezervele de kerosen sunt la un nivel critic şi cere intervenția urgentă a Uniunii Europene.

40% din rezerva mondială de combustibil de avion trece prin Strâmtoarea Ormuz.

