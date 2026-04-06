Agenția Națională de Administrare Fiscală intensifică verifică asupra persoanelor cu stil de viață incompatibil cu veniturile declarate. Până acum, 159 de cazuri au fost analizate în cadrul campaniei privind autoturismele de lux, iar autoritățile anunță că urmează proprietățile imobiliare și sejururile costisitoare.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, continuă campania de controale care îi vizează pe posesorii de mașini de lux care nu pot demonstra că banii pentru achiziție provin din surse legale și declarate fiscal. Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de combatere a evaziunii fiscale prin monitorizarea stilului de viață.

Ce au găsit inspectorii

Din cele 159 de cazuri verificate, 45 s-au încheiat cu constatarea unor neconcordanțe între venituri și valoarea bunurilor deținute.

Concret, autoritățile au stabilit creanțe de 3,6 milioane de lei la bugetul de stat și au aplicat amenzi de 127.750 de lei pentru plăți în numerar peste plafon sau fonduri nefiscalizate. În plus, în zece cazuri au fost instituite măsuri asigurătorii de 2,82 milioane de lei, inclusiv sechestru pe șase mașini de lux.

Inspectorii antifraudă nu acționează aleatoriu. Persoanele vizate sunt selectate pe baza unor indicatori de risc care semnalează discrepanțe semnificative între veniturile declarate și valoarea bunurilor deținute.

Ce urmează: vile, bijuterii, vacanțe exotice

Într-un răspuns transmis Observator, ANAF spune că verificările se vor extinde asupra altor categorii de bunuri și cheltuieli de lux: proprietăți imobiliare de valoare ridicată, produse premium și vacanțe sau sejururi costisitoare.

Autoritățile avertizează că orice discrepanță semnificativă între veniturile oficiale și achizițiile de lux poate atrage sancțiuni, inclusiv sechestru pe bunuri și recuperarea creanțelor la bugetul statului.

