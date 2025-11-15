Mai sunt doar cinci zile până când sancţiunile americane legate de petrolul rusesc vor intra în vigoare. Sunt însă şi veşti bune - ofertele pentru activele Lukoil România au început să apară. Cinci jucători mari, inclusiv un fond american, vor să cumpere operaţiunile, dar timpul pentru o tranzacție este prea scurt. Aşa că statul pregătește administrare specială pentru rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării. Experții avertizează în continuare - fără o soluție rapidă, motorina poate ajunge la 9 sau chiar la 10 lei litrul. Între timp, sancţiunile pentru Lukoil Bulgaria au fost amânate până pe 29 aprilie 2026.

Pe ultima sută de metri, cinci companii ar fi interesate de preluarea Lukoil, după ce americanii au respins oferta Gunvor. În România, Lukoil operează pe trei paliere: rafinăria Petrotel, o rețea de peste 300 de benzinării și licențe pentru exploatarea petrolului și gazelor din Marea Neagră.

Statul se pregătește să preia temporar operațiunile Lukoil

"Sunt cel puţin 3 companii care oficial au manifestat intenţia asupra acestei reţele de benzinării şi asupra Petrotelului. Sunt companii care şi-au manifestat interesul doar pentru benzinării, altele pentru Petrotel", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Risc de scumpiri de până la 20% dacă rușii opresc producția

Guvernul pregătește cadrul legal pentru ca statul să poată prelua temporar operațiunile Lukoil. Administrarea ar rămâne la stat până la vânzarea către un cumpărător eligibil. Proiectul de lege urmează să fie adoptat săptămâna viitoare. Incertitudinea în privinţa Lukoil şi cererea mai mare de carburanţi au dus preţurile în sus. Problema se resimte în întreaga regiune, unde multe țări depind de Lukoil. Doar în ultima lună, motorina s-a scumpit cu 40 de bani. Potrivit unor specialiști, prețurile ar putea crește chiar și cu până la 20%, dacă ruşii opresc producţia la noi şi în ţările de lângă. Între timp, sancţiunile pentru Lukoil Bulgaria au fost amânate până pe 29 aprilie 2026.

"Preţurile în Europa au crescut în momentul de faţă legat probabil de introducerea sancţiunilor, a creat o perturbare, nelinişte în piaţă. Barilul nu a crescut. Aşteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă preţurile îşi vor reveni", a explicat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Avertismentul experţilor

"În lipsa unor acțiuni rapide și concrete, există riscul ca oamenii să perceapă ca fiind un pericol și să se îndrepte către benzinării, creând o pseudo-cerere care va determina o creștere de preț, după modelul pe care l-am văzut în România în martie 2021", a precizat Dumitru Chisăliţă, expert în Energiei.

"Nu este justificată nicio creştere. Am şi cerut Consiliului Concurenţei sa să evite potenţiale situaţii în care, din cauza acestor sancţiuni, speculativ, anumiţi agenţi economici să folosească această conjunctură, pentru a creşte artificial preţurile", mai spune Bogdan Ivan.

Valoarea activelor Lukoil din străinătate este de 10 miliarde de dolari, dar din cauza sancțiunilor americane, ele ar putea fi vândute cu până la 70% mai ieftin.

