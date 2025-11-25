Antena Meniu Search
CSAT a blocat preluarea E.ON România de către grupul ungar MVM - Surse. Reacţia Budapestei

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis, în ședința de luni, să se opună tranzacției prin care firma controlată de statul ungar, MVM, ar fi cumpărat compania de furnizare de energie electrică și gaze E.ON România, deținută de germani, potrivit surselor Observator.

de Lucia Cujbă

la 25.11.2025 , 17:13
Controversele au început în decembrie anul trecut, când s-a aflat că MVM, companie maghiară controlată de guvernul lui Viktor Orban, a depus o ofertă pentru a cumpăra de la germani E.ON, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze și energie electrică din România.

Tranzacția a intrat în atenția guvernului, care a transmis că afacerea va fi blocată din motive de securitate națională. Ministerul Energiei a sesizat Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, care a trimis în august Consiliului Suprem de Apărare a Țării propunerea de neavizare a achiziționării E.ON Energie România SA de către MVM. 

CSAT avea la dispoziție 90 de zile pentru a decide dacă se opune sau nu tranzacției, iar în ședința de luni, Consiliul a decis, formal, să oprească tranzacția, potrivit surselor Observator.

Întrebat de reporterul Observator cum comentează această decizie, Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe al Ungariei, a declarat, marţi cu ocazia unei conferințe pe energie organizate la București, că nu este informat pe subiect, dar că Budapesta va respecta decizia.

"Nu am informații despre acest lucru. Nu ni s-au comunicat aceste informații, așa că nu pot comenta. Baza strategiei mele politice este să nu mă amestec în problemele interne ale altor țări. Și înțeleg că există o comisie aici care trebuie să ia o decizie. Acum, aceasta este o comisie a statului român. Așa că nu am nicio idee dacă vor aproba sau nu. Dar, desigur, vă pot spune că, oricare ar fi decizia, trebuie să o respectăm", a declarat  Szijjarto, prezent la București.

E.ON are 3,4 milioane de consumatori în țară, majoritatea dintre ei în Ardeal și Moldova.

Lucia Cujbă
În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români?

