Sorana Cîrstea, eliminată în optimile turneului de la Dubai

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a părăsit, miercuri seara, turneul feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste patru milioane de dolari.

Sorana Cîrstea s-a oprit în optimile turneului de la Dubai - Profimedia

Sportiva noastră a părăsit competiţia încă din faza optimilor de finală, după ce a fost învinsă, 5-7, 4-6, de Alexandra Eala, din Filipine, locul 47 mondial. Duelul a durat 99 de minute.

În urma acestui rezultat, Sorana Cîrstea rămâne cu 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA. Înfrângerea o costă scump pe sportiva noastră în condiţiile în care la ediţia de anul trecut Sorana Cîrstea ajungea până în faza sferturilor de finală. Asta înseamnă că Sorana a pierdut aproape 100 de puncte WTA.

Chiar şi aşa, Sorana Cîrstea ocupă un remarcabil loc 36 în clasamentul WTA Ranking Live, fiind a doua cea mai bine cotată jucătoare din România, după Jaqueline Cristian, o altă sportivă care a ajuns până în optimi la Dubai şi care ocupă locul 32 în clasamentul WTA Ranking Live.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰