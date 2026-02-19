Antena Meniu Search
Sorana Cîrstea, eliminată în optimile turneului de la Dubai

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a părăsit, miercuri seara, turneul feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste patru milioane de dolari.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 07:36
Sportiva noastră a părăsit competiţia încă din faza optimilor de finală, după ce a fost învinsă, 5-7, 4-6, de Alexandra Eala, din Filipine, locul 47 mondial. Duelul a durat 99 de minute.

În urma acestui rezultat, Sorana Cîrstea rămâne cu 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA. Înfrângerea o costă scump pe sportiva noastră în condiţiile în care la ediţia de anul trecut Sorana Cîrstea ajungea până în faza sferturilor de finală. Asta înseamnă că Sorana a pierdut aproape 100 de puncte WTA.

Chiar şi aşa, Sorana Cîrstea ocupă un remarcabil loc 36 în clasamentul WTA Ranking Live, fiind a doua cea mai bine cotată jucătoare din România, după Jaqueline Cristian, o altă sportivă care a ajuns până în optimi la Dubai şi care ocupă locul 32 în clasamentul WTA Ranking Live.

