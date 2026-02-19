Discuţii tensionate între ruşi şi ucraineni la Geneva. Negocierile s-au încheiat brusc, iar cele două delegaţii s-au certat în faţa americanilor. Subiectul care a aprins spiritele a fost cedarea teritoriilor ucrainene ocupate de armata rusă. Zelenski îl acuză pe Trump că forţează Ucraina să renunţe la patru regiuni pentru a încheia pacea.

A doua zi a negocierilor de pace dintre ruşi şi ucraineni, mediate de Statele Unite, s-a încheiat brusc la Geneva. După două ore de discuţii, grupurile de lucru - militar şi politic, nu au reuşit să ajungă la consens pe niciuna dintre teme.

"Contăm pe următoarea întâlnire. Este important de menţionat prezenţa europenilor - Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia şi Elveţia. Noi, în Ucraina, susţinem constant că Europa trebuie să facă parte din acest proces", a declarat Volodimir Zelenski.

Oficialii de la Kiev spun însă că au făcut un pas înainte spre pace.

Articolul continuă după reclamă

"Discuțiile au fost intense și substanțiale. Se înregistrează progrese, dar în acest stadiu nu pot fi dezvăluite detalii", a declarat Rusten Umerov, ministrul Apărării din Ucraina.

Discuţiile au fost purtate în spatele uşilor închise, într-un hotel elveţian de cinci stele.

Punctul de pe agendă care a încheiat brusc întâlnirea a fost cedarea de către ucraineni a celor patru regiuni ocupate de ruşi - Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson.

Ieri, după şase ore de discuţii, cele două tabere s-au certat în faţa delegaţiei americane. Negociatorul-şef al ruşilor şi consilierul lui Vladimir Putin, Vladimir Medinski, a acuzat Kievul că nu este pregătit să facă pace, spun surse citate de presa de peste ocean.

"Discuțiile au durat două zile. Ieri, au fost foarte lungi, în diferite formate, iar astăzi au durat două ore. Au fost dificile, dar profesionale. Următoarea întâlnire va avea loc în viitorul apropiat", a declarat Vladimir Medinski.

Deşi nu s-a înregistrat vreun progres, jurnaliştii americani de la The New York Times dezvăluie că negociatorii încearcă să stabilească în secret cine va controla şi sub ce formă teritoriile din estul Ucrainei dacă se ajunge la o înţelegere.

Într-un interviu pentru publicaţia Axios, Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Donald Trump că pune presiune pe Ucraina pentru a face concesii teritoriale Moscovei. Liderul de la Kiev a spus că un astfel de acord ar trebui votat prin referendum.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰