Patru medici din Craiova au fost arestaţi pentru 30 de zile, după ce procurorii au descoperit că aceştia ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.

de Diana Severin

la 19.02.2026 , 07:43

Cei patru au pus pe hârtie câteva sute de proceduri medicale, care au fost decontate de CAS, dar pe care nu le-au făcut niciodată în realitate. Mai mult, cadrele medicale au introdus în sistemul informatic date care, de fapt, nu există. Aceştia sunt acum cercetaţi pentru înşelăciune şi fals informatic. 

Cei patru urologi lucrau într-un spital privat din Craiova, specializat în chirurgie minim invazivă. Aceştia ar fi realizat câteva sute de proceduri de eliminare a pietrelor de la rinichi prin unde de şoc, intervenţii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj. Anchetatorii spun, însă, că medicii ar fi indus în eroare sistemul informatic prin introducerea unor date inexistente.

"Aceștia au solicitat decontarea a 704 ședinţe medicale pentru 170 de pacienți, existând suspiciunea că aceste servicii medicale au avut un caracter fictiv, fiind produs un prejudiciu insitituției publice în valoare totală de peste 285 de mii de lei", a explicat Cristian Georgescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Unul dintre suspecţi ar fi chiar fondatorul spitalului privat din Craiova.

Solicitaţi pentru un punct de vedere, conducerea spitalului a refuzat să comenteze situaţia.

Cadrele medicale sunt acum cercetate pentru înşelăciune şi fals informatic.

După ore bune în care au dat explicaţii în faţa anchetatorilor, medicii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

medici arest decontare cas
