Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Julia Sauter reprezintă România la patinaj artistic, în programul liber

În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar principala atracţie a zilei de joi este finala probei feminine de patinaj artistic.

Julia Sauter reprezintă România în finala de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

29 de sportive au participat la această probă, iar 24 dintre ele au trecut cu bine de programul scurt, de marţi seara, şi se vor înfrunta, joi seara, de la 20.00, ora României, în proba finală - programul liber.

Printre cele 24 de finaliste se regăseşte şi Julia Sauter, reprezentanta României, sportivă care, după programul scurt, ocupă un remarcabil loc 16.

Sportiva noastră a încheiat programul scurt cu un season best, 63,13 puncte, fiind, însă, departe de sportivele din faţa ei. Programul scurt a fost dominat de japonezele Ami Nakai, 78,71 puncte, şi Kaori Sakamoto, 77,23 puncte, şi de americanca Alysa Liu, 76,59 puncte.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰