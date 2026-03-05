Guvernul rus se va reuni pentru a discuta oprirea exportului de gaze către Europa

Guvernul rus se va reuni în curând pentru a discuta oprirea exporturilor de gaze către Europa, a declarat joi vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Preşedintele Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare. "Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă gândit cu voce tare. Cu siguranţă voi ordona Guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre", a spus liderul de la Kremlin. Putin a legat posibila decizie, despre care a spus că nu a fost încă luată, de dorinţa Uniunii Europene de a interzice achiziţiile de gaze ruseşti şi gaze naturale lichefiate.

Vânzările de gaze ruseşti către Europa au scăzut puternic după 2022

"Ne vom întâlni în curând, conform instrucţiunilor preşedintelui, pentru a discuta situaţia actuală cu companiile energetice şi posibilele rute de transport pentru aprovizionarea noastră cu energie", a declarat joi Novak, care este principalul responsabil al lui Putin pentru probleme energetice. "Vom discuta în curând acest lucru cu companiile noastre energetice şi vom vedea cum să utilizăm resursele ruseşti în mod cât mai profitabil", a adăugat Novak.

Vânzările de gaze ruseşti către Europa au scăzut puternic după 2022, din cauza sancţiunilor legate de războiul din Ucraina. Cu toate acestea, Rusia este al doilea cel mai mare furnizor de gaze naturale lichefiate către Uniunea Europeană şi vinde, de asemenea, gaze prin conducta TurkStream către ţări precum Ungaria, Slovacia şi Serbia. Novak a declarat că gazele ruseşti reprezintă peste 12% consumul de gaze al Europei.

Reuters a calculat anterior că exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, atingând cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970. Pe baza datelor publicate de reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport pentru gaze (ENTSOG), Reuters a calculat că, în 2025, Gazprom a livrat Europei doar 18 miliarde metri cubi de gaze naturale prin conducte şi aceste gaze au fost trimise prin conducta submarină TurkStream.

Comparativ, în 2018-2019, exporturile de gaze ruseşti prin conducte către Europa au atins un vârf de peste 175-180 de miliarde de metri cubi (bcm) pe an şi au adus zeci de miliarde pentru Gazprom şi statul rus, care deţine o participaţie majoritară la această companie.

