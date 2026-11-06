Un val de ameninţări cu bombă a pus pe jar şi astăzi aeroporturile din România şi din Europa. O cursă Tarom care venea de la Praga la Otopeni a fost escortată cu avioane militare, în urma unui mesaj care spunea că aeronava va sări în aer. Este a şasea alertă din ultimele două zile la care răspund autorităţile române. Şi una din cele câteva zeci primite în toată Europa. Specialiştii în securitate aviatică cred că ne confruntăm cu o operaţiune de război hibrid de durată. Şi avertizează că pasagerii trebuie să se obişnuiască cu întârzieri şi măsuri sporite de control.

Ameninţarea cu bombă a venit în timp ce aeronava Tarom, plecată din Praga, se afla în aer, în drum spre Otopeni. Cât timp a traversat spaţiul aerian al Ungariei, a fost escortată de avioane de vânătoare Gripen. A aterizat la ora 12 şi 19 minute. "SRI, prin Brigada Anti-teroristă a efectuat verificările specifice şi până în prezent ameninţările nu s-au confirmat şi nu au fost descoperite dispozitive explozive", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI.

Experţii în securitate din Europa cred că ne aflăm în faţa unei noi operaţiuni de război hibrid menit să creeze haos pe continent

Cei 102 pasageri aflaţi la bord, majoritatea cehi, au aflat de ameninţare abia la aterizare. Nouă ameninţări cu bombă au vizat azi doar avioanele care au decolat din Praga. Alte alerte au pus pe jar principalele oraşe din Europa. Este a doua zi în care traficul aerian este dat peste cap de astfel de mesaje. Doar ieri, cinci ameninţări au vizat Otopeniul. Ultima, în cazul unei curse Amsterdam - Tel Aviv, care a făcut escală în ţara noastră. Aeronava şi toţi pasagerii au fost controlaţi, înainte de reluarea zborului.

Articolul continuă după reclamă

"Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI. Alertele cu bombă ajung la autorități printr-un simplu e-mail sau apel telefonic. Din acel moment, se declanșează procedurile de securitate. Aeronava vizată este verificată de echipe specializate, iar pasagerii pot fi evacuați. Sunt controlate bagajele, compartimentele avionului și zonele în care ar putea fi ascunse materiale explozive. Tot acest timp pierdut întârzie cursele si dau peste cap traficul aerian. "Aceste acțiuni nu ne ajută absolut deloc, pentru că suntem puși în situația în care trebuie să aterizăm la o destinație neplanificată, să stăm câteva ore cu aeronava imobilizată se împing întârzierile din ce în ce mai mult", a declarat Marius Popescu, expert în aviaţie. Experţii în securitate din Europa cred că ne aflăm în faţa unei noi operaţiuni de război hibrid menit să creeze haos pe continent.

Ameninţările au vizat astăzi şi sediile unor instituţii de presă din Bulgaria, Irlanda şi Marea Britanie. Angajaţii au fost evacuaţi. Mesajele au fost semnate de un anume Mihail Andropov, care s-a prezentat drept liderul unei grupări care ar sta şi în spatele ameninţărilor de pe aeroporturi. Comisarul European pentru Transporturi a anunţat că a activat un mecanism de schimb de informaţii, la nivel UE, pentru a contracara valul de ameninţări. În România, alertele false la 112 se sancționează cu amenzi de până la 4.000 de lei, iar dacă fapta se repetă, până la 8.000 de lei. În schimb, amenințările cu bombă care intră sub incidența legislației antiteroriste se pot pedepsi cu închisoare pana la doi ani. Instanta poate obliga suspectul inclusiv sa achite costurile interventiilor autorităților.