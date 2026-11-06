Accident grav într-un poligon al fabricii de armament Carfil, din Brașov. Un pirotehnist cu experienţă a fost rănit după ce o capsă pirotehnică s-a descărcat accidental în timp ce mânuia un sistem exploziv care urma să fie testat. Bărbatul a ajuns la spital cu un traumatism cranian şi este intubat și ventilat mecanic. Medicii îl vor opera la ochiul drept după ce starea lui o va permite. De această dată, nu există indicii că ar fi fost vorba despre un sabotaj.

Accidentul de muncă s-a întâmplat când bărbatul de 58 de ani testa muniţia produsă de companie la fabrica din Hărman, la 12 kilometri de Braşov. Accidentul s-a petrecut la poligonul societăţii Carfil, un obiectiv special aflat în spatele meu. Bărbatul în vârstă de 58 de ani manevra o capsă pirotehnică, un dispozitiv care a detonat accidental şi l-a rănit grav pe angajatul societăţii.

Autorităţile tratează incidentul în care a fost rănit bărbatul drept un simplu accident de muncă

Aruncată la pământ de explozie, victima nu a mai reacționat. Colegii au sunat la 112, iar rănitul a fost transportat la spitalul din Brașov. Medicii l-au intubat și acum respiră cu ajutorul aparatelor. O bucată din capsa pirotehnică i s-a înfipt în ochi. "Au intervenit specialiştii neurochirugi, în prezent pacientul rămânând intubat, ventilat mecanic şi sedat. În viitorul apropiat se va interveni de către specialiştii oftalmologi, pentru rezolvarea corpului străin de la nivelul ochiului drept", a declarat Alina Cristea, purtător de cuvânt Spitalul Judeţean Braşov.

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Polițiștii au deschis un dosar penal şi încearcă să afle cum s-a produs accidentul și dacă au fost respectate măsurile de siguranță. "Un incident care se mai întâmplă în acţiuni de testare. Se poate întâmpla, noi avem o activitate periculoasă în Carfil. Ultimul incident cred că a fost în Carfil acum 18 ani", a declarat Mircea Tanţău, director Carfil.

La sfârşitul lunii octombrie, Carfil Braşov, parte a Romarm, compania de stat producătoare de armament, a fost ţinta unui act de sabotaj pus la cale şi executat de trei cetăţeni străini. Un cocktail Molotov a incendiat un service auto şi o spălătorie aflate perete în perete cu fabrica de drone. În urma incidentului, paza la obiectivele strategice a fost întărită. Momentan, autorităţile tratează incidentul în care a fost rănit bărbatul drept un simplu accident de muncă.