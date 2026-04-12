Miracolul s-a văzut, s-a trăit şi s-a simţit în bisericile din toată ţara. De la Constanța până în Cluj şi Timișoara, credincioșii au cântat "Hristos a Înviat" și au primit lumina sfântă.

Ca în fiecare an, ritualul plin de emoţie a fost săvârşit de Înaltpreasfințitul Teodosie. Sute de credincioşi au primit darul divin.

"Asta e cea mai mare bucurie în fiecare an! Să ştim că Dumnezeu este cu noi! Că nu ne-a părăsit!", a spus ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Constanța

În bătaia vântului de la malul mării, flăcările lumânărilor au tremurat, dar nu s-au stins. Oamenii au protejat lumina cu palmele, ca pe o comoară şi s-au rugat la unison.

"Toată lumea vine aici ca să simtă iertat de toate păcatele. Să ne simţim împăcaţi". "Mă rog pentru sănătate, este cea mai importantă şi este un sentiment unic ce trăiesc acum", au mărturisit oamenii.

Iași

La Iași, noaptea Învierii a adunat o mare de oameni în jurul Mitropoliei. Un sobor de preoți a oficiat slujba sfântă alături de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi a devenit neîncâpătoare în noaptea de Înviere. Mii de oameni au venit aici să i-a parte la slujbă.

Cu chipurile luminate şi uniţi de aceeaşi emoţie, oamenii s-au rugat, au plâns şi s-au bucurat împreună de miracolul învierii.

"Cred că nu se poate exprima în cuvinte, nu ştiu...e o emoţie foarte adâncă. E atmosfera aşa de încărcată.""E o bucurie lăuntrică şi asta cred că ar trebui să o simţim în fiecare zi să se nască Hristos în interiorul nostru", au spus oamenii.

Timișoara

În Timișoara, emoția s-a simțit în fiecare colț al bisericii și în fiecare privire a credincioşilor. Nu a contat nimic altceva în afara de bucuria arzătoare a Învierii Mântuitorului.

Slujba aduce an de an credincioșii împreună. Sunt mii de oameni adunați să ia lumină, care va ajunge la întreaga mulțime.

"Este cel mai important moment, e o zi de sărbătoare, am plâns vineri ca să ne bucurăm azi de Învierea Mântuitorului nostru"."În primul rând, pentru pace, pentru sănătate și pentru înțelegere între noi, că asta a cam dispărut, nu se mai păstrează. În rest... cu Dumnezeu înainte!", au afirmat oamenii.

Cluj

La Cluj, Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim a fost întâmpinată cu emoție și cântări.

"Domnul Hristos este lumina lumii! Şi cei ce cred în el nu trebuie să umble în întuneric. Pentru că lumina lumii luminează peste tot şi întunericul se risipeşte", a afirmat Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului.

Hunedoara şi Târgu Mureș

Rugăciunile s-au auzit şi în Hunedoara, dar şi în inima Transilvaniei, la Târgu Mureș.

Noaptea trecută milioane de români au spus aceleaşi cuvinte, aceleaşi rugăciuni, au rostit alături de preoţi aceleaşi cântări religioase și au simțit același lucru: că nu sunt singuri. Lumina dusă acasă nu este doar o flacără, ci promisiunea că, indiferent cât de greu este drumul, există întotdeauna speranță.

