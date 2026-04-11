Creștinii ortodocși din întreaga lume au așteptat, cu emoție, aprinderea Sfintei Lumini la Ierusalim. În Sâmbăta Mare, una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin, credincioșii se pregătesc pentru momentul Învierii, iar Lumina Sfântă rămâne simbolul central al credinței și speranței.

Ceremonia aprinderii Sfintei Lumini a început la Ierusalim, unde Patriarhul Teofil al III-lea a intrat în Sfântul Mormânt. Credincioșii din întreaga lume urmăresc momentul considerat unul dintre cele mai importante miracole ale creștinătății.

Lumina Sfântă urmează să ajungă în România în această seară, după ora 18, și va fi distribuită către toate eparhiile din țară.

Preotul Vasile Ioana a explicat, într-o intervenție la Observator, că acest moment este trăit cu o emoție profundă de cei care participă direct la ceremonie.

Articolul continuă după reclamă

"Este o bucurie imensă. Cei care sunt acolo simt o emoție pe care nu o poți descrie ușor. Am trăit-o și eu în fiecare an. Este un miracol al creștinătății care ne aduce împreună", a spus acesta.

Semnificația Sâmbetei Mari

Sâmbăta Mare este ziua care face legătura între răstignirea și Învierea lui Iisus Hristos.

"Toată această săptămână este mare, pentru că în ea s-a împlinit lucrarea mântuirii. Vinerea Mare este ziua răstignirii, iar Sâmbăta Mare este ziua în care Hristos coboară în iad și îi ridică pe Adam și Eva, dar și pe toți cei care au așteptat mântuirea", a explicat preotul.

Credincioșii continuă postul și se pregătesc spiritual pentru noaptea de Înviere.

"Este o zi de așteptare și de rugăciune. Ne pregătim pentru Sfânta Înviere, nu doar prin ceea ce facem în exterior, ci mai ales în interior", a adăugat acesta.

Cum se produce miracolul Sfintei Lumini

Preotul Vasile Ioana a povestit, din experiența personală, cum are loc momentul aprinderii Luminii Sfinte, reluând mărturia Patriarhului Diodor al Ierusalimului.

"Patriarhul intră în Sfântul Mormânt, unde este întuneric complet. Îngenunchează și rostește rugăciuni speciale, transmise din generație în generație. După un timp de rugăciune, apare o lumină albăstruie care umple încăperea", a explicat acesta.

"Nu este o lumină obișnuită. La început nu arde, poți trece mâna prin ea fără să te rănești. Este o Lumină Sfântă, care nu seamănă cu nimic din ceea ce cunoaștem", a mai spus preotul.

Lumânările sunt aprinse direct de la această lumină, iar ulterior flacăra începe să se comporte ca un foc obișnuit.

"Nu există nicio intervenție umană. Este o minune care se petrece în fiecare an", a subliniat acesta

Preotul a rememorat și momentul în care a fost prezent la Ierusalim, în tinerețe, când a asistat la aprinderea Sfintei Lumini.

"Am văzut cu ochii mei această lumină. Este o trăire care depășește rațiunea. Este o bucurie profundă, o întâlnire reală cu prezența lui Dumnezeu", a povestit el.

Mesaj pentru credincioși înainte de Înviere

În contextul pregătirilor pentru noaptea de Înviere, preotul Vasile Ioana a transmis mai multe recomandări credincioșilor.

"Nu puneți lucrurile materiale mai presus de Învierea lui Hristos. Nu mâncarea sau mesele festive sunt cele mai importante, ci Hristos", a spus acesta.

De asemenea, i-a îndemnat pe părinți să își ducă copiii la biserică.

"Luați-vă copiii la slujba de Înviere. Este o experiență pe care trebuie să o trăiască fiecare", a explicat preotul.

Un alt sfat important este legat de participarea la slujbă.

"Nu plecați imediat după ce luați Lumină. Rămâneți la slujbă, la Liturghie, pentru a simți cu adevărat bucuria Învierii", a mai spus acesta.

Lumina Sfântă rămâne, pentru credincioși, nu doar un simbol vizibil, ci și un îndemn la transformare interioară.

"Lumina adevărată trebuie să fie în noi. Nu doar să o luăm în mână, ci să o trăim în suflet", a încheiat preotul Vasile Ioana.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰