Am tot vorbit despre refinanţarea creditului, ca o soluţie atunci când ratele mănâncă o bucata prea mare din salariu. Şi totuşi, românii nu prea s-au înghesuit să facă asta. Datele BNR arată că, în ultimul an, doar 0,4% dintre cei care s-au împrumutat și-au mutat creditul ipotecar la altă bancă. Practic, sute de mii de oameni continuă să plătească prea mult, deși ar putea economisi sume importante.

Sunt şi români care și-au renegociat condițiile direct cu banca lor - așa-numitele retenții, dar care nu apar în statistici.

Cât poți economisi printr-o refinanțare

Specialiștii spun că pasul merită făcut. La un credit de 300 de mii de lei pe 30 de ani, reducerea dobânzii de la opt la aproape cinci la sută înseamnă o rată cu aproape șapte sute de lei pe lună mai puţin.

O refinanțare la o bancă nouă costă între două și cinci mii de lei, dar unele instituții acoperă parțial această cheltuială. Dacă negociezi direct la banca actuală, nu plătești nimic.

Mesajul specialiştilor e simplu: cel care cere are șanse să plătească mai puțin. Important e să nu credem că suntem blocați în aceleași condiții timp de treizeci de ani.

