Afacerea care îți poate aduce 800 de euro fără mari bătăi de cap. Nu e nevoie de al doilea job pentru asta

Terenurile lăsate în paragină pot aduce venituri fără mare bătaie de cap pentru proprietari. Cei care nu vor să vândă pământul pot face bani frumoși din chirii.

Astfel, închirierea către fermieri, investitori în parcuri fotovoltaice sau apicultori este una dintre cele mai profitabile afaceri pentru proprietarii de terenuri nelucrate. În Serbia, chiria poate ajunge și la 800 de euro pe hectar.

Mulți oameni au moștenit terenuri agricole pe care nu le mai lucrează, dar pentru care trebuie să plătească impozite și costuri de întreținere. Totuși, aceste suprafețe pot deveni o sursă de venit, scrie Blic.

Câți bani se fac din închirierea terenurilor pentru panouri solare

O variantă ar fi închirierea terenului către investitorii care construiesc parcuri fotovoltaice. Sunt căutate, mai ales, parcele cu expunere bună la soare. Proprietarii pot primi anual până la 800 de euro pe hectar.

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Contractele se încheie adesea pe perioade lungi, însă realizarea proiectelor depinde de condițiile tehnice, de posibilitatea racordării la rețeaua electrică și de obținerea autorizațiilor necesare.

Cât se câștigă din închirierea terenurilor către fermieri

Terenurile în paragină pot fi închiriate fermierilor care vor să-și extindă suprafețele de cultivate. Într-o regiune agricolă din nordul Serbiei, chiria anuală pentru un hectar variază între 300 și 600 de euro.

Însă, în centrul și sudul țării vorbim de sume mai mici, între 100 și 250 de euro pe an. Prețurile depind de calitatea solului, accesul la teren, suprafața disponibilă și cererea pentru zona respectivă.

Și terenurile abandonate pe care cresc salcâmi pot fi valorificate. Sunt căutate mai ales de apicultori, care sunt dispuși să plătească până la 100 de euro pe an pentru o parcel. Sau proprietarul poate bata palma și pentru plata în … borcane cu miere.

O altă soluție poate fi și plantarea unor specii de arbori cu creștere rapidă pentru producerea lemnului de foc sau a materiei prime pentru industria lemnului. Însă, această variant presupune și o investiție inițială și lucrări de întreținere pe o perioadă de câțiva ani până la prima recoltare.