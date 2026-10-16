Două autobuze au luat foc, după un accident devastator cu alte mașini. Trei morți și 19 răniți

Trei persoane au murit și alte 19 au fost rănite într-un accident în lanț produs pe o stradă aglomerată din Canada. Două autobuze au fost cuprinse de flăcări, iar amploarea incidentului i-a surprins inclusiv pe polițiștii cu zeci de ani de experiență.

Un accident în lanț produs joi, în timpul zilei, în orașul Calgary din Canada, s-a soldat cu trei morți și 19 răniți, după ce două autobuze de transport public au fost cuprinse de flăcări, relatează Associated Press.

Potrivit sergentului Andy Woodward, accidentul ar fi început după ce un autobuz a lovit un autoturism, care, la rândul său, a intrat în coliziune cu alte vehicule. În urma impactului, autobuzul a fost proiectat prin intersecție și a lovit un alt autobuz, oprit într-o stație.

Coliziunea a provocat un incendiu și a împins al doilea autobuz pe partea opusă a drumului, unde acesta a lovit alte trei vehicule.

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Două autobuze au fost cuprinse de flăcări

Potrivit poliției, al doilea autobuz funcționa cu gaz natural, iar acest lucru ar fi provocat incendiul.

Imaginile și înregistrările video distribuite pe internet arată acoperișul celui de-al doilea autobuz cuprins complet de flăcări, în timp ce coloane groase de fum se ridicau spre cer.

Partea din față a autobuzului care a declanșat accidentul în lanț era grav avariată, iar volanul atârna în exterior, sub flăcări.

„Sunt polițist de 36 de ani și cred că aceasta este probabil cea mai amplă scenă de accident la care am intervenit vreodată”, a declarat Woodward.

Trei persoane au murit și 19 au fost rănite

În total, 19 persoane au fost rănite, dintre care zece au fost transportate la spital. Un polițist s-a numărat printre răniți și a fost, de asemenea, transportat la spital.

„A fost o intervenție foarte complexă”, a declarat Loria, citat de Associated Press.

Primarul orașului Calgary, Jeromy Farkas, a anunțat pe rețelele sociale că accidentul va fi investigat în amănunt.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

„Gândurile mele sincere se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața și către toate persoanele rănite”, a declarat aceasta.