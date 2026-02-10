Tragedie pe unul dintre cele mai cunoscute trasee montane din Braşov. Un bărbat de 59 de ani a murit într-o zonă periculoasă din Cheile Zărneștiului.

Incidentul s-a produs între Valea Curmăturii și Valea Zănogii, într-o zonă fără potecă turistică marcată. Bărbatul ar fi alunecat de pe un perete abrupt și a căzut în albia râului din zonă. Salvatorii nu au putut decât să constate decesul.

Salvamontiştii reamintesc că este foarte important să alegem exclusiv trasee turistice marcate şi să respectăm măsurile de siguranță specifice zonelor alpine.

