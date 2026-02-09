Patru ani de zile şi-a căutat dreptatea în instanţă, însă doar presiunea publică a pus justiţia în mişcare. Este cazul Anei, o tânără care a fost desfigurată la un SPA din Braşov. Luni de tratamente, 30 de intervenţii chirurgicale şi o viaţă distrusă.... riscau să rămână însă doar o dramă personală dacă acest caz se prescria ... Ana a făcut însă coşmarul ei public, iar 4 angajaţi ai salonului sunt acum cercetaţi.

Pentru Ana, viaţa s-a schimbat în 2022. Era la SPA-ul unui hotel din Braşov şi aştepta să intre în saună când unul dintre angajaţii centrului i-ar fi oferit, fără niciun fel de instrucţiuni, o soluţie parfumată. A turnat-o în saună peste pietrele încinse... aşa a izbucnit incendiul care a desfigurat-o.

Sunt câteva principii extrem de importante de funcţionare a oricărei saune de acest fel. În primul rând, substanţele care se dau pe pietre sunt diluate, niciodată nu sunt concentrate. Substanţele de asemenea nu sunt inflamabile şi cantitatea de lichid care se pune pe pietre trebuie sa fie suficient de mică încat acel lichid să nu ajungă la rezistenţele electrice.

În cazul Anei, soluţia extrem de concentrată ar fi fost de vină pentru incident

După luni de chin cu arsuri de gradul 2, 3 şi 4 pe mai bine de jumătate din corp, tânăra care are acum 29 de ani şi-a căutat dreptatea. Cineva trebuie să plătească pentru cele două luni de spitalizare, 30 de intervenţii chirurgicale şi o viaţă distrusă.

Deşi dosarul a fost trimis în judecată, nimic nu s-a mişcat timp de 4 ani. Abia la sfârşitul anului trecut, când tânăra a făcut public cazul, justiţia a început să se pună în mişcare. Patru angajaţi ai SPA-ului sunt acum cercetaţi.

Reporter: Şi cu dosarul acesta de ce nu s-a făcut nimic timp de mai bine de 3 ani şi jumătate? De ce nu a fost trimis în judecată?

Adrian Radu, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov: Cauza aceasta nu este una simplă, n-a fost deloc simplă. A fost o cauză care necesita mai multe cercetări decat o cauză obişnuită.

Reporter: Şi totuşi, în momentul în care cazul s-a mutat la Parchetul Tribunalului, s-au mişcat foarte repede.

Adrian Radu, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov: Asta pentru că odată: s-a aflat la nivelul ierarhic superior.

"Momentan nu sunt pregatită să discut despre subiect. Nedreptatea de care am parte m-a afectat foarte mult", spune victima.

Din probatoriul administrat de procurori reies detalii cutremurătoare

Centrul SPA funcţiona fără autorizaţie de securitate la incendiu, procedurile în caz de urgenţă nu existau, iar salariaţii nici măcar nu ştiau să facă în astfel de situaţii.

"Această stare de fapt ar fi făcut ca, în momentul declanşării incendiului, personalul să nu acorde ajutorul necesar victimei (...) şi să nu sesizeze evenimentul. Aceste omisiuni corelate ar fi plasat persoana vătămată (...) în situaţia de a manipula periculos o substanţă inflamabilă şi de a fi lipsită de ajutor specializat în momentul critic", transmit oficialii.

Contactaţi de o echipă Observator, reprezentanţii hotelului au refuzat să comenteze cazul.

Ana a cerut în instanţă despăgubiri de 4,5 milioane de euro, de teme însă că dosarul NU va fi soluţionat până la data prescripţiei, în martie 2027.

