Barman, ospătar sau bucătar. Tot mai mulți tineri români aleg vara aceasta un job sezonier în Grecia. Vor muncă și vacanță în același loc, în același timp.Insule precum Thassos, Creta sau Corfu sunt în topul căutărilor. Hotelurile și restaurantele din zonele turistice îi recrutează pe bandă rulantă, iar surpriza vine, de multe ori, chiar la interviu: mulți dintre angajatori sunt tot români.

De la începutul verii, Nicolae Ştefănescu și-a făcut din Thassos atât birou, cât și loc de vacanță. Lucrează la o tavernă.

"De ce am ales Grecia? Am și un prieten stabilit aici și am zis: de ce nu? Mai ales, vedeți, așa priveliște... am zis totuși să încerc. Îmbin utilul cu plăcutul, mă și distrez, câștig și bani și e chiar ok. Sunt și tineri, și mai în vârstă, care lucrează și ne distrăm cu toții", a declarat Nicolae Ştefănescu.

Cel care i-a deschis ușa este tot un român. Marian Luca are o tavernă în Thassos și, în fiecare vară, își umple echipa cu tineri veniți de acasă. Aici, limba română nu e un moft, ci un atu. Cei mai mulți turiști de pe insulă vin chiar din țara noastră.

Articolul continuă după reclamă

"În ultimii ani am avut bucuria să lucrez cu mulți tineri din România și pot spune că au adus multă energie și profesionalism echipei noastre. Mulți vin aici pentru un sezon de muncă, dar, în același timp, se bucură de a trăi pe o insulă frumoasă, de a cunoaște oameni noi și de a descoperi cultura grecească", a declarat Marian Luca, proprietar tavernă în Thassos.

Sute de locuri de muncă în Grecia

Pe platformele de recrutare sunt disponibile sute de locuri de muncă în acest moment în Grecia, cele mai multe în turism și industria HoReCa. Însă nu doar site-urile specializate îi ajută pe români să își găsească un job în republica elenă. Și grupurile de pe rețelele sociale au devenit un loc important de întâlnire între angajatori, de multe ori români și viitorii angajați.

Pe hârtie, sună aproape ideal: salariu, bacșișuri și, uneori, cazare și masă incluse. Dar în spatele priveliștii se ascunde și munca grea. 10, chiar 12 ore pe zi. Cei mai mulţi angajatori încearcă să le lase tinerilor și timp cât să prindă o gură de vacanță.

"Este o plăcere pentru noi să avem atât de mulți angajați din România care lucrează aici în sezonul de vară, deoarece, după cum știți, în Grecia cei mai mulți turiști vin din România", a declarat Nikos Nikolaidis, proprietar tavernă.

Cu cât se apropie sezonul cald, cu atât se înmulțesc și ofertele. Diferența de bani față de acasă e una pe care greu o ignori.

"Salariile pleacă de la 1.200-1.500 de euro pentru posturi de ospătari, cameriste, personal care lucrează în bucătărie vorbim despre funcția cea mai de bază sau chiar de la baza organizatorică, salariile pornesc de la 1.200-1.500 de euro net pe lună. Însă dacă vorbim despre poziții care presupun un plus de experiență sau de responsabilitate, recepționer, bucătar, salariile pot ajunge și la 4.000-5.000 de euro", a declarat Ana Călugaru, reprezentant platformă recrutări.

Grecia nu esingura promisiune de vară. În ultimii ani, tot mai mulți români își fac bagajele și spre Bulgaria, Egipt sau chiar Emiratele Arabe Unite.