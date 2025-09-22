Cum s-a schimbat piața imobiliară după creșterea TVA-ului

De la 1 august 2025 TVA-ul pentru proprietăți s-a majorat, crescând la 21%. Decizia guvernului a avut impact puternic în piața imobiliară locală, atât pe termen scurt, cât și lung.

Cumpărătorii foarte deciși s-au grăbit să se încadreze la TVA-ul mic, cu tranzacții la termenul limită, iar ceilalți cumpărători, cu abordare pe termen lung, încearcă să se reorienteze către piața veche. În continuare în domeniu există dinamici noi de ambele părți, vânzători și cumpărături, ca să-și atingă obiectivele de vânzare, respectiv de mutare.

Cum s-a schimbat comportamentul cumpărătorilor

După anunțul privind TVA-ul a existat un val de cumpărători care au prins TVA-ul mic, aceștia s-au grăbit să semneze antecontracte cu dezvoltatorii imobiliari și să plătească avansul.

Articolul continuă după reclamă

Dar cumpărătorii fără un budget clar sau o casă deja aleasă nu s-au putut încadra la cota redusă e TVA, așa că sunt nevoiți să caute soluții pe termen lung. Impactul direct al TVA-ului în bugetul de achiziție al cumpărătorilor îi determină pe aceștia să se reorienteze către piața de proprietăți mai vechi, deci cu preț mai mic sau devin mai toleranți privind criteriile ori calitatea proprietăților alese. Astfel, acești vor alege o casă în alte cartiere, cu preț mai accesibil, sau vor opta pentru suprafață mai mica ori calitate redusă pentru finisaje și dotări.

O altă consecință a creșterii TVA-ului este creșterea interesului pentru apartamentele deja construite, ușor renovate, cu potențial de upgrade.

Este astfel evidentă prudența oamenilor în căutarea și alegerea noii case, ceea ce a crescut interesul pentru negocierea prețurilor și atenția pentru posibilele cheltuieli lunare sau fixe ce pot apărea la proprietatea cumpărată.

Ce decizii iau profesioniştii imobiliari (dezvoltatori, agenți, investitori) în această perioadă

Consecința imediată pentru profesioniștii imobiliari este să ajute cumpărătorii să suporte noile costuri prin diferite metode: discounturi, plăți în rate avantajoase, pachete promoționale (includerea unor beneficii precum finisajele). Nu toate aceste metode pot fi susținute însă pe termen lung.

În plus, dezvoltatorii și agențile imobiliare încearcă să întâmpine cumpărătorii cu mai multă flexibilitate pentru întregul proces de vânzare, termene, antecontracte, condiţii de avans sau chiar prin garanții privind prețul final, dacă este posibil.

Pentru a-și menține veniturile, profesioniștii imobiliari se orientează și către închirierea proprietăților, nu doar către vânzare. Totodată, este foarte important pentru aceștia să comunice foarte bine și foarte mult beneficiile proprietăților pe care le au în portofoliu. Pentru a obține încrederea cumpărătorilor și a putea susține prețurile mai pentru cumpărătorii finali, profesioniștii aleg să evidențieze în campaniile de marketing facilitățile, proximitățile, costurile mici, dacă sunt sau prosibilitatea veniturilor extra (închirierea).

Dezvoltatorii imobiliari își revizuiesc și perspeciva pe termen lung din punct de vedere optimizare costuri ale construcției, posibile soluții de finanțare pentru a evita presiunea financiară și regândesc termenele de finalizare ale construcțiilor.

Tu ce planuri ai? Este mai avantajos pentru tine să cumperi acum o proprietate sau vei aștepta?

Pe homeZZ poți găsi proprietatea care îndeplinește toate criteriile tale (buget, locație, facilități etc.). Accesează acum homeZZ să descoperi casele și apartamentele, dacă te-ai decis.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰