Cum s-au schimbat preferințele românilor pe piața auto în ultimul an. Datele APIA
Piața auto din România a înregistrat o creștere moderată în luna martie 2026, însă tendința clară este orientarea tot mai puternică spre mașinile electrificate, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,9% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la peste 10.200 de unități. În același timp, mașinile electrificate au înregistrat un avans semnificativ de 27% și au ajuns să dețină 65% din piață.
Creșteri spectaculoase pentru mașinile electrice și hibride
Cea mai spectaculoasă creștere este înregistrată de autoturismele 100% electrice, care au urcat cu 150% față de martie 2025. Și modelele plug-in hybrid au avansat puternic, cu 60%, în timp ce full-hibridele au crescut cu 46%. În schimb, mașinile mild-hybrid sunt în ușoară scădere, de 5%.
Pe de altă parte, motorizările clasice continuă să piardă teren. Autoturismele pe benzină au scăzut cu peste 19%, iar cele diesel cu 26%.
Prețurile la combustibili schimbă preferințele românilor
"Evoluțiile din această lună confirmă evaluările APIA din perioada anterioară privind impactul tensiunilor geopolitice asupra comportamentului de consum. În contextul volatilității prețurilor petrolului, observăm o orientare tot mai clară a clienților către motorizări care reduc dependența de combustibilii fosili și de fluctuațiile acestora", a afirmat Dan Vardie, președintele APIA.
În ceea ce privește preferințele românilor, cele mai vândute modele electrice sunt Tesla Model Y, BYD Dolphin și Dacia Spring. La categoria full-hibrid, în top se află Toyota Corolla, Dacia Bigster și Toyota Yaris Cross.
Și segmentul vehiculelor comerciale este pe creștere. Cele ușoare au avansat cu 5,7%, iar cele grele și autobuzele cu aproape 11% față de martie 2025.
Datele confirmă o schimbare importantă pe piața auto din România, unde mașinile electrificate devin dominante, pe fondul incertitudinilor economice și al costurilor tot mai mari ale combustibililor fosili.
