Diagnosticat cu hemoragie internă la Botoşani, un bărbat a aflat la Iaşi că are cancer. Cere 250.000 de lei

Un bărbat cere despăgubiri de 250.000 de lei, după ce a fost diagnosticat greşit la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani. Omului i s-a spus că are hemoragie internă, însă ulterior a aflat la un spital din Iaşi că are cancer în stadiu avansat.

Cazul a fost făcut public în cadrul ședinței Consiliului Județean Botoșani, unde pe ordinea de zi s-a aflat un proiect privind contractarea unor servicii juridice externe pentru Spitalul „Mavromati”.

Potrivit reprezentanților CJ, unitatea medicală este implicată în două procese complexe potrivit botoșăneanul.ro.

În primul dintre acestea, pacientul susține că a fost internat la Botoșani cu hemoragie internă, iar ulterior, după transferul la Iași, a primit diagnosticul de cancer în fază avansată.Un alt dosar vizează moartea unui pacient, familia acestuia acuzând că bărbatul ar fi contractat o infecție în timpul internării la Spitalul „Mavromati”. Rudele solicită daune morale în valoare de 150.000 de euro.

