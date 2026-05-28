Incendiu puternic pe autostrada A1. Un autotren încărcat cu frigorifice arde ca o torţă în Timiş

Un autotren încărcat cu frigorifice a luat foc, joi seară, pe autostrada A1, pe sensul Timişoara - Deva. Pompierii militari din Timiş intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului, după ce semiremorca a fost cuprinsă de flăcări în proporţie de 80%. Capul tractor a fost decuplat şi nu a fost afectat.

"În jurul orei 17:25 am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren pe A1, la kilometru 459, pe sensul de mers Timişoara-Deva. De urgenţă s-au deplasat la locul evenimentului trei autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului Lugoj și Punctului de Lucru Topolovăţu Mare şi o autocisternă de 30.000 l, din cadrul Detaşamentului 2 Pompieri Timişoara", informează, joi seară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Echipajele de intervenţie sosite la locul evenimentului au constatat că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la semiremorcă, scrie News.ro.

"Capul tractor a fost decuplat şi nu este afectat de flăcări", precizează aceeaşi sursă.

Pompierii mai informează că semiremorca este încărcată cu frigorifice şi este cuprinsă de incendiu în proporţie de 80%.

