UE trimite primele doze de antiviral experimental împotriva hantavirusului în trei ţări europene

Primele doze dintr-un antiviral experimental pentru tratamentul hantavirusului sunt expediate către Franţa, Spania şi Ţările de Jos, a anunţat joi Comisia Europeană.

de Denisa Vladislav

la 28.05.2026 , 18:45
UE asigură livrări de urgenţă ale unui potenţial tratament împotriva hantavirus. Ţările unde a fost expediat - Sursa: Profimedia
În absenţa unui tratament specific pentru hantavirus, Agenţia Europeană pentru Medicamente a identificat favipiravirul ca fiind cel mai plauzibil candidat pentru utilizare în cadrul studiilor clinice sau al protocoalelor de utilizare, a declarat Comisia într-un comunicat, relatează Reuters

Fujifilm Pharmaceuticals din Japonia a donat 1.400 de comprimate de favipiravir, solicitate de Franţa, Spania şi Ţările de Jos.

Uniunea Europeană lansează proceduri de achiziţie de urgenţă pentru a asigura doze suplimentare în cazul în care se vor confirma noi cazuri de hantavirus în următoarele săptămâni.

Până în prezent, treisprezece persoane au fost testate pozitiv pentru hantavirus, după ce un focar a izbucnit la bordul unei nave de croazier. Acestea sunt tratate în Ţările de Jos, Franţa şi Spania, precum şi în Elveţia, Statele Unite şi Africa de Sud.

Hantavirusurile transmise de rozătoare pot provoca îmbolnăviri grave. OMS estimează că la nivel global se înregistrează până la 100.000 de cazuri la om în fiecare an.

Virusul poate fi mortal, deşi gravitatea depinde de tulpină şi nu se transmite uşor de la o persoană la alta.

Trei persoane au decedat de la începutul celui mai recent focar.

