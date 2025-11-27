Sectorul imobiliar a fost afectat de schimbările fiscale anul acesta. Cea mai mare creștere de TVA, pentru apartamentele mici, de la 9% la 21%, a influențat piața. De asemenea, în marile orașe, zonele rezidențiale s-au extins rapid, iar presiunea pe infrastructură a crescut. Liderii pieței imobiliare din România au dezbătut perspectivele pentru 2026 în cadrul conferinței "Viitorul pieței imobiliare din România - încredere, inovație și adaptare", organizată de platforma homezz.ro și susținută de Antena 3 CNN.

Noul Cod al Urbanismului în România este încă la stadiu de proiect de lege, în Parlament. Face parte din reformele asumate de România prin PNRR și ar urma să simplifice și să digitalizeze procesele de autorizare în construcții.

"Este nevoie de un efort comun al autorităților centrale, locale și al actorilor implicați în aceste reglementări. Primul pas este într-adevăr să aprobăm codul prin Parlament, codul amenajării, teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care deja introduce o serie de măsuri de eficientizare și niște aspecte foarte importante care sunt referitoare la partea de avizare, autorizare și pentru a crea această transparență și predictibilitate" a explicat secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Orsolya-Mária Kövér.

Un exemplu al presiunii urbane îl reprezintă județul Ilfov. A avut cea mai mare creștere demografică, de 40%, din datele oficiale, însă în realitate cifrele sunt mult mai crescute. Și Bucureștiul caută soluții pentru zonele aflate în plină dezvoltare.

"Astăzi, Sectorul 4, în zona de sud, cel puțin, beneficiază de un plan urbanistic zonal strict a zonei de sud, care era o zonă fragmentată, necoordonată, neplanificată și neproductivă pentru sector și pentru bugetul local. Bineînțeles, odată cu această planificare pe care am încercat să o coordonăm cu ce se întâmplă în nordul sectorului patru, presupune noi provocări în ceea ce privește zona de edilitare și rețele, bineînțeles, și a echipamentelor publice pe care noi astăzi încercăm să le facem, să încurajăm, de fapt, dezvoltatorii să le pună în practică" a explicat arhitectul șef al Primăriei Sectorului 4, Yahia Dardari.

Jucătorii din piața imobiliară cer mai multă predictibilitate

Între timp, tranzacțiile imobiliare au scăzut cu doar 10% la nivel național anul acesta, când taxele au crescut, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Marii jucători din domeniu atrag atenția că este nevoie de predictibilitate.

"Le cerem mediu stabil, vrem stabilitate pe termen lung pentru a putea livra ceea ce ne dorim către clienți. Dacă n-avem mediu stabil, e greu tot timpul, avem provocări, în loc să ne concentrăm pe livrabil, stăm să ne adaptăm și să ne consumăm energia prin analize", a explicat Răzvan Brașlă, CEO-ul unei companii de dezvoltare imobiliară.

Costurile cu forța de muncă, dificultatea de a găsi muncitori și scumpirea materialelor de construcții vor influența prețurile în sectorul imobiliar și anul viitor.

"Energia, gazul s-au scumpit mult și au contribuit la inflație, și oamenii sunt interesați nu doar de posibilitatea de a cumpăra o locuință, ci se interesează și de aspectele ulterioare: care vor fi costurile de administrație, de întreținere, timpul petrecut în trafic", a explicat Bogdan Bălașa, managerul general al unei companii de dezvoltare imobiliară.

Adoptarea legii agentului imobiliar, o prioritate pentru profesionişti

Jucătorii de pe piața imobiliară spun că sunt necesare unele instrumente care să permită o informare completă a cumpărătorilor și a profesioniștilor din domeniu. În principal adoptarea legii agentului imobiliar, care stă la sertar, în Parlament, de ani buni. Proiectul de lege ar obliga agenții imobiliari să aibă studii superioare, să susțină cursuri de formare profesională de minim 180 de ore și să plătească anual o asigurare de răspundere profesională pentru a-și putea exercita meseria.

"Astăzi vă spun foarte clar că este zero reglementată și accesul în breaslă este extrem de facil. [...] Practic, și dumneavoastră puteți fi agent imobiliar de mâine! Transparența este cea care lipsește cel mai mult din piață. Să fim sinceri, din piața de revânzări cu toții v-ați lovit de acele anunțuri imobiliare și de acel cerc enervant și nu de locația exactă și de date tehnice eronate și așa mai departe. […] Noi ne dorim foarte tare să existe un minim de filtrare" a explicat purtătorul de cuvânt al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România, Toma Filipovici.

Cum se folosesc profesioniștii din imobiliare de digitalizare

Dincolo de provocări, profesioniștii din imobiliare s-au adaptat rapid, iar digitalizarea și noile aplicații informatice au simplificat considerabil procesul de finalizare a tranzacțiilor.

"Am creat o aplicație care practic culege toate datele exact, mergând pe litera legii, cu obligațiile părților, chiar dacă ea încă nu a fost adoptată, dar să se facă disclojer pe toate aspectele importante ale imobilului, pe toate viciile, pe toate problemele de natură juridică și să se constituie în final într-o anexă la contractul de servicii de intermediere" a explicat managerul general al unei societăți de imobiliare, Vlad Poenaru.

Într-un context economic instabil și cu reglementări în așteptare, viitorul pieței imobiliare din România depinde de colaborarea dintre autorități, profesioniști și mediul privat. Simplificarea procedurilor, digitalizarea și adoptarea unor legi esențiale, precum cea a agentului imobiliar, sunt pași necesari pentru o dezvoltare durabilă, transparentă și adaptată nevoilor actuale ale populației.

