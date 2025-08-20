După aproape două luni de la dispariția plafonării tarifelor la electricitate, românii cu venituri mici vor putea cere ajutor pentru plata facturilor. Începând din 20 august, consumatorii vulnerabili vor avea la dispoziție o aplicație în care se pot înscrie pentru a beneficia din partea statului de un voucher în valoare de 50 de lei.

Se poate face deja înscrierea în platformă. Oamenii vor trebui să acceseze link-ul epids.mmuncii.ro, acolo unde vor trebui să introducă mai multe date personale legate de locurile de consum sau adresă.

Cine nu are acces la computer poate merge la oficiile poștale sau la primărie, acolo unde vor solicita acest sprijin, iar angajații ulterior vor introduce datele în sistem. Condiția pentru a primi acest voucher este legată de venit. Vorbim despre persoane singure care au un venit lunar maxim de 1950 de lei sau gospodăria unde venitul pe membru de familie este de 1780 de lei.

După ce sunt analizate datele, oamenii primesc acasă cardurile în valoare de 50 de lei. Aceasta este suma care e disponibilă pe card pentru plata facturilor. Ulterior, furnizorii vor factura cu un cod de bare diferit fix pentru acest sprijin pentru cei vulnerabili.

Peste 2 milioane de gospodării ar urma să beneficieze de acest sprijin acordat de stat după ce ne reamintim că de la 1 iulie a dispărut plafonarea de pe piața de energie, iar prețurile au crescut considerabil.

