Curs BNR, 10 octombrie 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 10 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8456 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4605 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0927 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3982 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 3,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 565,9821 lei.

