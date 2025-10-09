Curs BNR, 9 octombrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 9 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8664 lei româneşti.

În plus, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4723 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3848 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 1,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 569,1075 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰