Curs BNR, 8 octombrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 8 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut circa doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, iar asta înseamnă că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3898 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 august 2025 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8842 lei româneşti, a pierdut un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4805 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0963 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut, din nou, cu peste 15 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record fiind cotat la 570,6857 lei.

