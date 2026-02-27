O tânără de 23 de ani, asistentă medicală la o clinică privată din Constanţa, s-a prăbuşit din senin din picioare la serviciu şi, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvată. Nu a apucat decât să li se plângă colegilor de dureri crunte de burtă. Nimeni nu ştia să aibă vreo problemă medicală.

Tânăra în vârstă de 23 de ani era studentă şi lucra în paralel în secţia de neonatologie a unui spital privat din Constanţa. În această dimineaţă, Alexandra a început să se simtă rău la puţin timp după ce a ajuns la muncă.

Asistență a ajuns în această dimineață la spitalul privat, unde lucra de doar patru luni și jumătate. Și a fost adusă chiar de tatăl ei. În momentul în care a intrat pe ușa unității medicale a leșinat. A fost preluată de colegii ei și dusă într-un cabinet de urgență. Acolo unde imediat a venit medicul anestezist care era de gardă și care a constatat că nu are puls.

"I-a spus că ii e rău, a dat să leşine, a prins-o colega în braţe şi a sprijinit-o jos, deci nu s-a lovit. După care a început să aibă convulsii", spune Ion Marius Rusa, director general spital.

Articolul continuă după reclamă

Colegii au apucat să-i facă o ecografie abdominală și au văzut că ar fi vorba o hemoragie internă, provocată, cel mai probabil, de o ruptură a unui organ intern. Atât doctorii din spital cât şi salvatorii SMURD au încercat zadarnic să o resusciteze. Colegii Alexandrei sunt şocaţi. La fel şi pacienţii.

"Fără cuvinte și nu știm care este cauza. E păcat că era tânără și avea toată viața înainte"

"Nu-mi pot exprima cuvintele și stările pe care le am. Să moară așa pe loc, din cauza unei hemoragii", spun oamenii.

"Nu s-a plâns de niciun fel de probleme medicale, nu a avut niciun fel de problemă medicală. Nici părinţii, au spus că nu ştiau să fi avut o problemă medicală", spune Ion Marius Rusa, director general spital.

Medicii spun că hemoragiile abdominale pot avea o mulţime de cauze.

"Sunt câteva foarte principale. Sarcină extrauterină ruptă. Am avut şi pacient care efectiv s-a împiedicat de tocul de la uşă şi a avut o ruptură de splină. Se poate produce şi în doi timpi, adică să fie imediat această hemoragie, sau să fie mai târziu", spune Denisa Mircea, medic.

Polițiștii au întocmit un dosar penal. Autopsia va face lumină în acest caz.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰