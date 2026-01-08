Antena Meniu Search
Curs BNR, 8 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 8 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 13:16
Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4641 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 18 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8560 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0871 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3558 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 71 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 620,6214 lei.

