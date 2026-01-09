Curs BNR, 9 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 9 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3702 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 10 decembrie 2025 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0887 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4644 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8578 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 7,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 627,8925 lei.

