Facultatea e locul unde tinerii speră să capete super puteri. O diplomă magică ce îţi deschide uși, transformă CV-ul într-o baghetă și te face șef peste joburi. Dar realitatea bate ficțiunea. Diploma nu mai garantează automat un loc de muncă. Mulți absolvenți sunt ori supracalificați, ori ştiu prea multă teorie şi mai deloc practică. Şi aşa ies tinerii de pe băncile facultăţii cu o diplomă, dar fără un loc de muncă.

Tot mai mulți tineri realizează că anii de cursuri, laboratoare și sesiuni de examene rămân doar pe hârtie. Diploma e frumoasă, dar nu aduce, de multe ori, jobul mult visat. După absolvire, mulţi ajung să lucreze pe posturi care n-au nicio legătură cu ce au studiat. A păţit-o şi Lucia.

"A fost un efect de turmă, pentru că toți colegii mei au spus finanţe-bănci. Mi-am dat seama în momentul în care am început să fac în bancă practică, faptul că nu mi se potrivește. Din dorință, din necesitatea de a-mi achiziționa un apartament, am mers part-time către parte de real estate, care m-a prins și mi-a plăcut și am rămas în domeniu", spune Lucia, manager imobiliare.

Şi nu e singura. Aproximativ 7 din 10 tineri europeni ajung să aibă joburi în funcție de studiile pe care le-au terminat. Din aceștia, 21% ajung supracalificați și puțin peste jumătate își găsesc locuri de muncă în domeniu. Totuși, cei care au avut experiență de munca în timpul studiilor au cele mai multe șanse să se angajeze.

Cele mai bune potriviri între studii și job apar în sănătate, IT și educație, unde compatibilitatea depășește chiar si 80%. La polul opus sunt artele și științele sociale. Aici, unul din doi absolvenţi nu-şi găseşte un loc de muncă.

"Aceasta este cultura românească, că dacă nu termin facultatea, înseamnă că ești un ratat. Și atunci din dorința de a face facultate și a intra ușor la facultate, fac facultatea dar nu neapărat că și-o și doresc adică să profezezi în domeniul respectiv", spune Christian, angajator.

11% dintre tineri nu sunt nici angajați, nici înscriși la cursuri

Specialiştii spun că astfel de situaţii pot fi evitate.

"Trebuie să înțeleagă care este rolul consilierii profesionale și a consilierului școlar. Profesorii să-i sprijină și să-i încurajeze pe copii pe ceea ce își doresc ei și ceea ce le place. Diploma de licență este esențială, însă nu mai este suficientă. Angajatorii, pe lângă faptul că doresc ca unii studenți să aibă o diplomă de licență, este foarte important să se uite și la competențele pe care aceștia le au", spune Pompei Mititean, profesor de gimnaziu şi universitar.

"Competențele cântăresc mult mai mult. Diplomă poate deschide ușa, în schimb abilitățile și experieță avută, toate acestea cântăresc mult mai mullt", spune Leonard, specialist Resurse Umane.

Un sfert dintre tinerii europeni au abandonat la un moment dat un program de studii, iar principalul motiv a fost ca şcoala nu răspundea asteptărilor.

