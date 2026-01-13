Antena Meniu Search
Curs BNR, 13 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 13 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 13:14
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8778 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 8 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3626 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4648 lei româneşti, în timp ce este în acelaşi raport, precum în ziua precedentă, cu moneda unică euro, aceasta fiind cotată, în continuare, la 5,0896 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 16 bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 643,1962 lei.

