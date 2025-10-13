Curs BNR, 13 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 13 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8560 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4664 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0903 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3905 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut din nou, de această dată cu aproape 10 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 575,7083 lei.

