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Curs BNR, 13 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 13:08 | Modificat la 13.10.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 13 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut circa jumătate de ban în raport cu francul elveţian, care a ajuns să fie cotat la 5,7316 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a mai pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7748 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3193 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3370 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,95 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 642,8367 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 septembrie 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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