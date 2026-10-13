Curs BNR, 13 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 13 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut circa jumătate de ban în raport cu francul elveţian, care a ajuns să fie cotat la 5,7316 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a mai pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7748 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3193 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3370 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,95 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 642,8367 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 septembrie 2026 şi până în prezent.