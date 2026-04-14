Curs BNR, 14 aprilie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 4 bani în raport cu dolarul american
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 14 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de patru bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3196 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 27 februarie 2026 şi până în prezent.
De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0920 lei româneşti, dar a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5336 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8512 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13 bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,4576 lei.
