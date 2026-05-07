Euro scade puţin, dar tot rămâne aproape de cea mai mare valoare din istorie. Cursul BNR din 7 mai

Leul a recuperat uşor teren în faţa principalelor valute internaţionale, după ce euro şi dolarul american au înregistrat scăderi la cursul anunţat joi de Banca Naţională a României. În acelaşi timp, francul elveţian şi aurul s-au apreciat, iar gramul de aur a depăşit pragul de 680 de lei.

Moneda națională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,2661 lei, în scădere cu 0,27 bani (-0,05%) față de cotația precedentă, de 5,2688 lei.

Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4727 lei, în scădere cu 0,19 bani (-0,04%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,4746 lei, potrivit Agerpres.

În schimb, moneda națională s-a depreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7518 lei, în creștere cu 0,89 bani (0,16%), față de 5,7429 lei, cotația anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 680,6943 lei, de la 676,0740 lei, în ședința precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

1 Euro EUR 5,2688

1 Dolar american USD 4,4746

1 Dolar australian AUD 3,2483

1 Dolar canadian CAD 3,2920

1 Franc elveţian CHF 5,7429

1 Coroană cehă CZK 0,2165

1 Coroană daneză DKK 0,7051

1 Liră egipteană EGP 0,0848

1 Liră sterlină GBP 6,0960

100 Forinţi maghiari HUF 1,4665

100 Yeni japonezi JPY 2,8685

1 Leu moldovenesc MDL 0,2612

1 Coroană norvegiană NOK 0,4828

1 Zlot polonez PLN 1,2445

1 Rublă rusească RUB 0,0596

1 Coroană suedeză SEK 0,4865

1 Liră turcească TRY 0,0989

1 Rand sud-african ZAR 0,2736

1 Real brazilian BRL 0,9108

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6569

1 Rupie indiană INR 0,0473

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3091

1 Peso mexican MXN 0,2596

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6702

1 Dinar sârbesc RSD 0,0449

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1020

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2183

1 Baht thailandez THB 0,1387

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5711

1 Shekel israelian ILS 1,5395

100 Rupii indoneziene IDR 0,0258

1 Peso filipinez PHP 0,0736

100 Coroane islandeze ISK 3,6691

1 Ringgi malaysian MYR 1,1400

1 Dolar singaporez SGD 3,5288

1 Gram de aur XAU 676,0740

1 DST XDR 6,1573

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

