Creşterea euro dă o lovitură grea celor care vor să îşi cumpere casă. Mulţi renunţă pentru că preţurile deja umflate de majorarea TVA şi inflaţie au crescut acum dintr-un foc cu mii de euro din cauza cursului valutar. Vânzările nu au mai fost atât de mici de la pandemia de COVID-19. Iar faţă de anul trecut, au scăzut cu 30%.

Euro a crescut de la începutul anului cu 2,4% faţă de decembrie 2025. Cel mai mare salt, cu 20 de bani, a avut loc în ultima săptămână.

"Să presupunem că o persoană a încheiat o promisiune pentru un apartament evaluat la 100.000 de euro anul trecut, în luna mai. Atunci moneda europeană era cotată la valoarea de 5 lei şi 9 bani. Astăzi, din cauza diferenţei de curs valutar are de plătit în plus 13.000 de lei, echivalentul a 2.500 de euro", transmite Greta Neagu, reporter Observator.

Românii care şi-au făcut credite, loviţi de scumpirea euro

Pentru unii, creşterea a adus şi 10.000 de euro în plus la tranzacţie.

"Chiar vineri am avut un tânăr care luase cu credit, plătise un avans semnificativ, îşi făcuse calculele şi îmi spunea cu regret că nu l-a dus, să zicem, capul să-şi facă o îngheţare a cursului valutar", a declarat George Bivol, notar.

"Ei pun presiune să negociem, să blocăm cursurile valutare pentru tranzacţie, doar că dezvoltatorii nu sunt foarte deschişi în direcţia aceasta, pentru că şi pentru ei există un risc, sunt într-o zonă non-predictibilă", a explicat Claudia Negru, proprietara unei agenţii imobiliare.

"Creşterea costurilor cu materialele de construcţie, o creştere la toate materialele care se bazează pe petrol de 30%. Să nu uităm că această creştere a cursului valutar este generată de criza politică; această criză politică duce la o instabilitate economică", a subliniat Bogdan Ivan, Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari din România.

Mulţi cumpărători au decis să amâne achiziţia unei locuinţe

"Majoritatea clienţilor care erau într-un proces de tranzacţionare sau într-un proces mai avansat de a-şi cumpăra o proprietate - am observat o decizie din partea lor de a stagna procesul", a adăugat Claudia Negru.

Elena Sugean a reuşit să îşi cumpere o locuinţă cu TVA redus, de 9%, la finalul anului trecut şi a lăsat pentru mai târziu cumpărarea locului de parcare. Între timp, taxa pe valoarea adăugată a crescut la 21%, iar euro s-a scumpit. Acum, acelaşi loc de parcare a costat-o cu 3.500 de lei mai mult.

Vânzările de locuinţe au scăzut puternic în Bucureşti

"Într-adevăr, am fost impactată de cursul valutar pentru că a trebuit să împrumut mai mulţi bani de la bancă. Apoi, creşterea de TVA. Acum, recent, am achiziţionat locul de parcare şi am achiziţionat cu 21%. Şi, implicit, şi cu noul curs de 5,2", a precizat Elena Sugean, proprietară.

Majorarea TVA şi creşterea euro au redus şansele multora de a-şi cumpăra o casă. Vânzările au scăzut în toată ţara. În Bucureşti, chiar şi cu 30% faţă de aprilie anul trecut.

