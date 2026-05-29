Ce facem când suntem într-o situaţie de risc pe stradă. Profiler: Mai bine ridicoli decât în pericol

Deşi spaţiile publice beneficiază de tot mai multe măsuri de securitate, cazurile de violenţă stradală continuă să apară. Despre cum ar trebui să reacţionăm într-o situaţie de risc şi care sunt cele mai eficiente metode de a descuraja un potenţial agresor a vorbit, la Observator 16, profilerul Paul Herinean.

Prezentator: Ajutați-ne să înțelegem. Am avut o dezbatere în redacție, între colegele care au făcut materialul. Dacă cineva te abordează pe stradă și simți că devine agresiv, ajută să îi răspunzi ferm, să îi spui "Lasă-mă în pace" sau să vii cu replici care să îl descurajeze? Mie mi s-a părut că asta ar putea să îl întărâte și mai tare.

Paul Herinean: Atitudinea este importantă. Faptul că reacționăm ferm și nonverbal, o poziție puternică, umerii pe spate, privirea în ochii lui, spatele drept, un ton ridicat, dar ferm, este de natură să descurajeze. Statistic, probabilitatea este de aproximativ 80% să îl descurajeze.

Prezentator: Și dacă ești singur pe stradă? Dacă nu e aglomerație?

Paul Herinean: Cu atât mai mult. Aș introduce aici câteva lucruri: trebuie să vedem care sunt semnele unei posibile agresiuni. Să fim atenți la persoane retrase, care simulează anumite activități, sunt singure, anxioase și evită contactul vizual. Aceste persoane evită contactul ferm. Dacă eu sunt agresorul de pe stradă și dumneavoastră vă uitați la mine hotărât și sigur pe dumneavoastră, asta mă poate descuraja. Agresorii evită persoanele vocale, ferme, sigure pe ele. Aceste lucruri au rolul de a descuraja.

Prezentator: Dacă ajungem însă în momentul atacului, ce facem?

Paul Herinean: Ca să nu ajungem acolo, trebuie să fim atenți la mediu. Fără căști pe stradă, ca să putem auzi ce se întâmplă în jur. Dacă agresorul a venit și suntem deja prinși, foarte bun materialul dumneavoastră de mai devreme. Dacă suntem prinși de gât, ridicăm brațul drept și ne răsucim. În felul acesta îi rupem priza. Atât trebuie făcut: ne păstrăm calmul, ridicăm brațul drept sau stâng, ne întoarcem și fugim. Câștigăm dacă scăpăm nevătămați.

Dacă suntem prinși de mână, evităm să tragem spre degetele lui și mergem spre degetul mare, în jos.

Dacă nu ne simțim în siguranță și observăm că suntem urmăriți, una dintre greșelile frecvente este să ne întoarcem acasă. Poate acea persoană ne urmărește de mai mult timp și ne cunoaște deja rutina.

Prezentator: Unde mergem atunci?

Paul Herinean: Mergem unde sunt oameni. În locuri luminate. Intrăm într-un magazin, într-o farmacie. Nu ezităm să sunăm la 112 și să strigăm după ajutor. Mai bine să pară ceva ridicol decât să fim în pericol.

Prezentator: Cum facem să nu ne rănim mai tare sau să nu transformăm totul într-o bătaie generală?

Paul Herinean: Trebuie să ne stăpânim emoțiile. Sunt câteva zone unde femeile pot lovi eficient: nasul, gura, bărbia, ochii sau zona inghinală. Se poate folosi podul palmei pentru lovituri rapide. Nu stăm să ne luptăm. Lovim, fugim, strigăm și atragem atenția. Concluzie: Ideal ar fi să facem cursuri de autoapărare sau măcar să ne informăm despre cum putem fi mai siguri în mediile în care mergem și să evităm locurile în care nu ne simțim în siguranță.

