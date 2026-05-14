Deşi ploua cu găleata, miercuri, în Brăila, muncitorii care reabilitau o parcare din oraş au turnat asfaltul.

Specialiştii spun că în condiţii de temperaturi scăzute şi umiditate, lucrările de asfaltare trebuie oprite pentru a împiedica lipirea incorectă a stratului şi apariţia fisurilor şi a gropilor.

Un incident similar, întâmplat tot la Brăila în urmă cu opt ani, a provocat un adevărat scandal. Atunci, primarul a decis să nu plătească lucrarea şi muncitorii au fost concediaţi.

